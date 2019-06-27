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Умер лидер легендарной группы "Високосный год"

Умер лидер легендарной группы Високосный год

Известно, что музыкант имел проблемы с сердцем

Создатель популярной в начале 2000-х группы "Високосное лето" Илья Калинников умер 25 июня в одной из московских больниц по причине остановки сердца.

Об этом сообщил директор группы Алексей Кан, пишет kp.

"Группа “Високосный Год” была создана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом “Который возвращается”, вскоре ставший платиновым. Под одной обложкой были собраны песни, которые к тому времени звучали буквально из каждого окна, а также из окна каждого автомобиля", - вспоминает Кан.

Песня под названием "Тихий огонек" из популярного сериала "Дальнобойщики" стала одной из самой узнаваемой группы. Но кроме нее в репертуаре группы есть еще несколько хитовых композиций таких, как “Метро”, “Лучшая Песня о Любви”, “"Шестой день осени". 

 

 

2014 году, по словам Алексея Кана, “Високосный Год” в первый и последний раз выступил на фестивале “Нашествие”. В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом. Всю свою жизнь автор хитов "Високосного года" прожил в городе Фрязино под Москвой.

 

 

Источник: hyser.com.ua

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