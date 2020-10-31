Умер Шон Коннери — главный Джеймс Бонд в мире кино

Герой нашей сегодняшней статьи ушел на тот свет на 91-м году жизни. В интервью для одного из американских журналов в 2009-м Шон проговорился, что имеет серьезные проблемы с сердцем.

Кроме бондианы, на счету артиста десятки фильмов и сериалов, включая приключенческую ленту «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Также нельзя не отметить его роль путешественника Руаля Амундсена в советско-итальянском кинофильме «Красная палатка».

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда

В перерывах между съемками в «Джеймсе Бонде», он сыграл в психологическом триллере Хичкока «Марни» и экранизации детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Еще Коннери мог воплотить образ Гэндальфа в культовой кинотрилогии «Властелин колец», однако он отказался от этого предложения.

Талант Шона подтверждают присвоенные ему престижные награды — одна премия «Оскар» за роль Джима Мэлоуна в «Неприкасаемых», две «BAFTA», три «Золотых глобуса».

Шон Коннери с женой Мишелин Рокбрюн

Свою полувековую карьеру звезда завершил в 2003-м, поскольку устал от появлений на публике. С тех самых пор он жил со своей второй супругой Мишелин Рокбрюн, французской художницей, на Багамских островах.

К слову, в родную Шотландию Коннери вернулся бы только при условии, если бы она обрела независимость от Англии.

Шон Коннери с сыном Джейсоном

Общих детей у пары так и не появилось, но от первого брака с австралийской актрисой Дайан Силенто у Коннери остался сын Джейсон, он также пошел по стопам родителей и стал успешным киноактером.

Источник: 1 Минута