Умер Василий Лановой: каким был его творческий путь, и почему он потерял сначала жену, а потом сына?

Лановой был одним из самых востребованных и любимых зрителями актеров

Он умер в больнице, где с начала января лежал с Ковидом.

Василий Лановой

Его роли разбирали на цитаты, а женщины буквально уповали от аристократичной красоты фаворита советской публики.

Вместе с ним болела его жена, которая сейчас в очень тяжелом состоянии не только из-за осложнений вируса, но и из-за тяжелой потери мужа.

В память об умершем гениальном актере Василии Лановом мы вспоминаем его жизненный путь, роли, которые принесли ему колоссальную популярность, и личную жизнь.

Биография Василия Ланового

Василий Лановой

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Когда речь пошла о том, куда Василий хочет поступать, то изначально молодой парень пошел в МГУ на факультет журналистики, однако быстро понял — это не его. Спустя шесть месяцев учебы Вася Лановой забрал документы, и отнес их в Театральное училище имени Щукина, которое в итоге и окончил.

Театральный сделал свое дело: Ланового заметили и стали приглашать сниматься

Василий Лановой

Это решение в корне изменило его жизнь. В театральном будущему актеру повезло найти шанс реализовать себя, и уже меньше чем через год после начала учебы он проявил себя как актер. Дебютом Василия Ланового в кино стал фильм «Аттестат зрелости», вышедший на экраны в 1954, а через два года он сыграл главную роль в картине «Павел Корчагин».

Большинство публики узнало о такой личности, как Василий Лановой, именно по этой картине

Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"

Одной из визитных карточек Ланового стала роль Артура Грея в «Алых парусах». В капитана корабля влюбилась юная Ассоль в исполнении Анастасии Вертинской. После этого фильма Василий Лановой стал мечтой всех девушек Советского Союза, а старшеклассницы по многу раз бегали в кинотеатр, лишь бы только посмотреть на красавчика-героя.

Фильмы с участием великого актера Советского Союза

Василий Лановой - фильмография

"Война и мир" Сергея Бондарчука

"Анна Каренина"

"Полосатый Рейс" - картина принесла ему популярность, хотя за всю картину он появился в кадре лишь на несколько секунд.

Помните, это тот самый отдыхающий молодой человек в шезлонге, который произнес всего одну фразу: "Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках"? Это был Лановой!

Также отечественный актер театра и кино Василий Лановой запомнился игрой в картинах «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

На счету Василия более 70 работ в кино и театре

Снимался и выступал на сцене Лановой активно вплоть до 85-ти лет.

В своем уже немолодом возрасте Василий, на потеху и удивление публики, не только декламировал стихи, но и прыгал на люстре прямо на сцене перед полным залом зрителей.

Его более молодые коллеги были просто в шоке от того, откуда в актере столько энергии и рвения.

Личная жизнь под жестким запретом

Василий Лановой и жена Ирина Купченко

Василий Лановой был достаточно открытым и общительным артистом, однако для него была одна тема под грифом секретно. На все расспросы о семье и личной жизни у него всегда было Табу.

Известно, Лановой был женат трижды. Впервые он женился еще в студенчестве. Тогда его избранницей стала актриса Татьяна Самойлова.

Вторая супруга Ланового — актриса Московского драматического театра имени Пушкина и режиссер телевидения Татьяна Зяблова. Она трагически погибла в автокатастрофе в 1971 году.

Лановой и любовь всей жизни - неподражаемая Купченко

Василий Лановой и жена Ирина Купченко

В третий раз он женился на актрисе Ирине Купченко. Купченко стала любовью, без преувеличения, всей жизни. Почти 49 лет они прожили вместе. У них родились сыновья Александр и Сергей. Сергей скончался в 2013 году от сердечного приступа.

Ирина Купченко соблюдала просьбу мужа, и ни слова не говорила о личной жизни ни в одном интервью.

Купченко и Лановой — это одна из самых прочных актерских семей

Все было бы хорошо, и, как уверены поклонники, Лановой снялся бы еще не в одной пьесе, если бы не вирус, с которым Ирину Купченко и Василия Ланового госпитализировали в начале января 2021 года.

В течение последующего времени состояние Ланового ухудшалось, в то время как супругу Купченко отпустили лечиться домой.

28 января стало известно, что величайшего актера перевели в реанимацию. Однако это не помогло — спустя несколько часов его сердце остановилось.

Редакция "Одна минута" выражает соболезнования родственникам и близким Василия Ланового.

Прощание с Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова 1 февраля, сообщил директор театра

Источник: 1 Минута