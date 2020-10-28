Умершие актеры фильма “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”

К сожалению, сейчас многих героев уже нет в живых. Это даже несмотря на то, что нынешнее поколение пересматривает фильм, а шутки до сих пор используются как крылатые выражения. Если вы тоже смотрели «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», то вам будет интересно узнать, кто из героев уже умер.

Михаил Глузский

Михаил Глузский

Советский и российский актер, занимался не только актерской деятельностью, а еще и преподавал в театре юным актерам. Скончался в Москве в 2001 году. Первыми серьезными работами в кино для Глузского стали фильмы “Тайна двух океанов” и “Тихий Дон”. За 60 лет перед камерой Михаил Глузский снялся в более чем 150 работах.

Морис Слободской

Морис Слободской (слева сидит в черном костюме)

Режиссер фильма Гайдай был уверен — именно на крошечных ролях держится общее впечатление о картине. И поэтому вводил актеров в разные эпизоды даже часто без смысловой нагрузки. В картине Морис Слободской появился лишь мельком, представ в образе колоритного кавказского любителя домино. В других картинах и вообще не снимался. Не стало Слободского зимой 1991 года.

Ной Авалиани

Ной Авалиани

Этого актера вы точно узнаете по его легендарной фразе.

“Так давайте выпьем за то, чтоб как высоко мы не взлетали, никогда б не отрывались от коллектива!” — сказал эпизодический персонаж в своем тосте, когда Шурик пожаловался в слезах на то, что ему жалко птичку. Он был легендарным актером, работал в Большом театре и Театре на Таганке. Не стало Авалиани в 2010 году.

Донара Мкртчян

Донара Мкртчян

Армянская актриса тоже оставила неизгладимый след в “Приключениях Шурика”. Хотя она и была практически лишена комедийных черт, она запомнилась своими чертами и речью. Играла Донара не в многих картинах, но успех обрела. Особенно у себя на родине. Умерла актриса в Армении в 2011 году.

Источник: 1 Минута