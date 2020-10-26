Умершие актеры из “Иван Васильевич меняет профессию”: вы их узнаете, но больше нигде не увидите

Несмотря на то, что сняли фильм достаточно давно, он до сих пор считается одной из самых качественных и высококлассных работ отечественного кинематографа. В 2020 году — 47 лет с дня выхода картины. К сожалению, многих актеров уже нет в живых. Предлагаем вспомнить их.

Виктор Шульгин

Виктор Шульгин

Фраза, которая стала крылатым выражением: “Войско взбунтовалось! Говорят, царь – ненастоящий!”. Эту реплику сказал боярин густой седоватой бородой, которого сыграл Виктор Сергеевич Шульгин. Несколько десятков непримечательных ролей и пару крупных — вот общее достояние Шульгина в советском кинематографе. Славу подарила ему еще и роль милиционера в сериале “Рожденная революцией”. Не стало Виктора Шульгина в 1992 году.

Наталья Кустинская

Наталья Кустинская

Одна из самых красивых актрис советского союза. Небольшая роль кокетливой, но яркой любовницы в этом фильме навсегда подарила Кустинской статус самой обаятельной блондинки. Умерла актриса зимой 2012 года.

Анатолий Подшивалов

Анатолий Подшивалов

Советский актер театра и кино сыграл в картине лейтенанта милиции, и прославился на весь СССР фразой “Тамбовский волк тебе боярин!”. Также он засветился в ролях Цыгана в киноповести “Республика ШКИД” и маркера Прайса в “Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. Умер 10 августа 1987 года в российском Санкт-Петербурге.

Анатолий Калабулин

Анатолий Калабулин

Анатолий не был профессиональным актером и не заканчивал профильных институтов. В кино мужчину привела его харизма и комичная натура — он мог любую, даже самую банальную фразу, произнести смешно. Сыграл в “Иван Васильевич меняет профессию” стрельца, у которого дергались уши. Он так и запомнился публике — как герой, над которым можно смеяться до слез. Умер Калабулин в 1981 году.

Владимир Этуш

Владимир Этуш

Этуш известен своими ролями не только в “Иван Васильевич меняет профессию”, но и еще в паре советских юмористических легенд — “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, “Двенадцать стульев” и “Иван Васильевич меняет профессию”.

Источник: 1 Минута