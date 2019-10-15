Умная рубашка уменьшает уровень стресса, не мнется и не пачкается
Испанский бренд Sepiia представила мужскую рубашку Ultimate Smart Shirt 3.0, которая уменьшает уровень стресса, а также улучшает кровяное давление и повышает уровень энергии
Умная рубашка может следить за метаболизмом носящего и нормализовать кислотно-щелочной баланс кожи, говорится в Kickstarter-е компании. Керамические наночастицы в нитях способны воспроизводить дальние инфракрасные лучи от солнца, которые впитывает тело человека. Это улучшает работу мышц, соединений и нормализует кровяное давление.
Материал также отражает вредные ультрафиолетовые лучи, создает «виртуальный щит» для сохранения температуры и удобства. На рубашке не остаются следы пота, она не мнется и не пачкается. Благодаря нанотехнологиям, жидкости типа кофе или сока просто скользят по поверхности одежды.
Рубашка уже доступна для предзаказа на Kickstarter-е за $98
Источник: socportal.info