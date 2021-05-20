“Умницы и красавицы”: певица Камалия похвасталась достижениями дочек на олимпиаде в школе

Это была олимпиада по украинскому языку. Камалия была удивлена, ведь Арабелла всегда говорила, что ей нравится учить украинский язык, а Мирабелле наоборот язык давался сложно.

Однако она очень рада за своих девочек, ведь они принесли домой медальки, которые заработали самостоятельно. Этим гордятся все родители.

Полное видео предлагаем посмотреть на странице ниже, или же в Инстаграм-профиле певицы Камалии.

"Арабелла и Мирабелла порадовали успехами в школе! Сегодня не только я принесла награду домой, но и мои доченьки порадовали меня, заняв 1 место Мирабелла, и 2 место Арабелла, в школьной олимпиаде по украинскому языку!) Я счастлива!", - написала популярная певица.

https://www.instagram.com/tv/CPGxqNKnb8b/?utm_medium=copy_link

Напомним, Камалия с мужем много лет мечтали о ребенке, но забеременеть певице никак не удавалось.

Все многочисленные попытки ЭКО срывались и в отчаянии пара уже задумалась о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери. Камалия решила сделать еще одну попытку оплодотворения. И случилось чудо! Два плода прижилась и певица узнала, что вынашивает двух девочек. Они родились 6-го сентября 2013-го года. Вес малышек при рождении был 3690 г и 2900 г.

Отметим, недавно мы выпустили видео о жизни певицы Камалии. Его можно посмотреть на нашем Ютуб-канале "Одна минута".

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Источник: 1 Минута