Умные часы для детей - функции, преимущества

Умные наручные часы приобрели популярность и все больше стали заменять обычные кварцевые. Их функциональные возможности настолько широки и удобны, что показ времени на экране играет второстепенную роль. Отдельным сегментом на рынке смарт-часов стали детские, позволяющие заменить телефон и видеть местоположение чада. Определение и передача геолокации на телефон родителя происходит в режиме онлайн, что позволяет взрослым быть более спокойным за своего ребенка, и к примеру быть в курсе - а не прогуливаются ли занятия.

Функционал и преимущества

Практически все детские умные часы являются влагозащищенными. Смарт-часы могут обладать следующими характеристиками:

GPS датчик - определяет с точностью до нескольких метров местоположение и передает на устройство администратора (родителя).

Прослушивание - при нажатии специального значка в приложении, часы совершают звонок на телефон родителя, что позволяет услышать чем занят ребенок и все ли у него в порядке.

Ограничение зоны местонахождения - при пересечении разрешенной геозоны часы оповестят родителя уведомлением.

Датчик снятия - при съеме часов с руки, так же придет оповещение.

Камера - позволяет осуществлять видео-фото связь, к примеру через приложение вы можете увидеть что фотографировал ваш ребенок.

Трекер - количество пройденных шагов.

Звонок - заменяет телефонную связь. Плюсом так же является возможность контроля списка контактов родителем. Так же с приложения можно устанавливать кто может совершать звонки ребенку, и с кем может быть на связи он.

Голосовые сообщения.

Развивающие игры.

Будильник.

Кнопка SOS - к примеру зажав кнопку на часах, ребенок сможет отправить родителю сигнал SOS.

Запрет выключения - родитель с помощью приложения может запретить самостоятельное выключения часов ребенком, выключить можно будет только с приложения или когда сядет заряд батареи. Емкость батареи часов хватает на 12-48 часов, в зависимости от частоты пользования.

Дизайн часов так же можно подобрать по предпочтениям ребенка. Они представлены как в ярком цветовом решении, так и в классических черных, серых и других менее броских тонах.

Преимущества для родителей

Несомненно данный гаджет позволяет дополнительно обезопасить ребенка в отсутствии взрослого рядом, осуществлять дополнительный контроль ребенка и быть всегда в курсе его местонахождения. Часы заменяют телефон, превосходят их по полезности для родителя, более экономичны в стоимости и вероятность их утери ребенком по невнимательности значительно ниже.