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Урочистий виступ Путіна несподівано перервався

Урочистий виступ Путіна несподівано перервався

На Лужниках у Москві відбувається урочистий концерт, присвячений так званому приєднанню Криму до РФ, а фактично анексії півострова. Організацію заходу вже порівняли із партійними стадіонними мітингами Гітлера. Путін мало не вперше за довгий час вийшов з бункера на сцену, і заявив, що Росія витягла Севастоль і Крим із принизливого стану, а проти Донбасу в Україні відбувався геноцид, мета військової операції РФ — позбавити цього. Але на цьому нібито пряма трансляція несподівано перервалася – замість Путіна з’явився Газманов, який заспівав уперед Росія. Путін так і не з’явився, його мова спробували повторити в записі, але трансляцію постійно супроводжував брак, зникнення звуку, незрозумілі перемикання.

Агентство Телевидения Новости

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