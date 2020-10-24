«Ушел из жизни…»: Мама Дана Балана сообщила о семейной трагедии с главным мужчиной ее жизни

Дан Балан – молдавский певец, которого с Украиной связывает как минимум влюбленность в прекрасную певицу Тину Кароль. Они вместе познакомились на проекте “Голос страны” в десятом сезоне. Сначала их намеки и не очень равнодушные взгляды никто не замечал, но потом Тина стала открыто ревновать Дана к красивым девочкам, которые приходили к нему в команду. Потом Дан познакомил Тину со своей мамой Людмилой. Женщине 62 года, но она выглядит не хуже молодой избранницы своего сына. После этого за ней в сети пристально стали следить.

Мама Дана Балана и свекровь Тины Кароль опубликовала трагическое видео

Пять лет назад не стало ее мужа. Поэтому в этот день Людмила всегда скорбит об ушедшей любви. Дан и его невеста Кароль поддержали Людмилу, выразив ей слова любви и уважения.

В этом их еще одна схожесть с Кароль, ведь Тина, также как и ее новоиспеченная свекровь, потеряла мужа. И столкнулись они с этой трагедией примерно в одно и то же время.

Источник: 1 Минута