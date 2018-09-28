Ушел из жизни самый известный плейбой современности: на его счету шесть тысяч женщин

Итальянец Маурицио Занфанти умер в 63 года во время секса с молодой туристкой из Румынии

Смерть мужчины, которому приписывают 6000 тысяч женщин, стала топ-темой не только в местных СМИ, так как слава о любовных подвигах бывшего промоутера ночного клуба разошлась по нескольким странам.

23-летняя румынка, не называя своего имени, рассказала, что произошло в роковую ночь среды, 25 сентября.

«Он был в порядке, мы занялись любовью в машине, а когда я одевалась, ему стало плохо, он тяжело дышал. Он умер у меня на руках» , — цитирует девушку Corriere.it.

Тогда туристка вызвала скорую, но медики констатировали смерть Маурицио Занфанти от инфаркта. Она заявила, что перед смертью он просил держать его за руки. По словам девушки, она знала ловеласа в течение двух лет. Она отрицает, что Маурицио принимал наркотики или виагру, по крайней мере, она этого не видела.

На пике «популярности» Маурицио Занфанти был в 70-80 годы. В 17 лет он устроился в ночной клуб Blow Up в Римини — крупнейшем итальянском курорте на адриатическом побережье. Также, работая в туристической агентстве, ездил в Скандинавию, и там он нашел не один десяток поклонниц.

Своему имиджу – светлые волосы до плеч, украшения, наполовину расстегнутая рубашка – он не изменял вплоть до смерти. В молодости Маурицио Занфанти любил щеголять в жилетках на голое тело, кожаных штанах и высоких остроносых ботинках.

По легендам у него было около 150 девушек в сезон, рекорд – 207 любовниц за лето. Свое последнее интервью Маурицио дал Bild в 2014 году. Тогда ему было 59 лет, и он заявил, что уже стар для секса.

Несколько женщин после новости о смерти Маурицио Занфанти прислали прессе свои воспоминания о ловеласе. Среди них 50-летняя Метте Хомбург, норвежка, у которой двое детей. Она рассказала, что познакомилась с Маурицио в 1984 году и по уши влюбилась в «милого и остроумного» итальянца. Она знала, что него есть множество девушек, но ей «было все равно».

Похоронят Маурицио Занфанти в субботу, 29 сентября.

Источник: http://politeka.net

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