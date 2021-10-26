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Утверждает, что видела НЛО: как живет певица Катя Лель

Утверждает, что видела НЛО: как живет певица Катя Лель

За кажущейся легкостью композиций стоят талант и большой труд певицы Кати Лель, которая сейчас почему-то пропала. Недавно она посетила программу Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказала о своем творческом пути, своем контакте с инопланетянами, и желании полететь на Луну, ведь там у нее есть свой собственный участок!

[caption id="attachment_90119" align="aligncenter" width="600"]Утверждает, что видела НЛО: как живет певица Катя Лель Катя Лель[/caption]

Мало кто знает, но крестным отцом Кати Лель как артистки был Лев Лещенко, с которым та случайно однажды встретилась на мероприятии. Затем он взял ее под свой протекторат и впервые пригласил в тур, услышав песни ее авторства.

[caption id="attachment_174948" align="aligncenter" width="600"]Утверждает, что видела НЛО: как живет певица Катя Лель Лев Лещенко[/caption]

В 2002 году Катя Лель познакомилась с продюсером Максом Фадеевым. Сотрудничество оказалось успешным: после этого в свет вышли главные хиты певицы – "Муси-пуси" и "Джага Джага".

Сейчас Катя Лель уже не так часто выступает, ведь у нее совсем другие увлечения. Певица утверждает, что у нее есть паранормальные способности.

Теория существования внеземной цивилизации заинтересовала Катю еще в молодости. Лель в одном интервью утверждала, что однажды побывала на корабле инопланетных существ. По словам певицы, контакт произошел еще в городе Нальчике, когда ей было 16 лет.

Тогда она со своими родными сидела за столом, пила чай, мило общалась. А потом они с сестрой боковым зрением увидели яркое свечение, объяснения которому не нашли. Прошло около часа, но в сознании Кати это длилось секунду. Когда та подошла к зеркалу, то увидела, что у нее во рту не хватает двух зубов, хотя накануне она была у врача и с зубами все было в порядке.

Данное явление она объясняет тем, что инопланетяне создали ее клоны на двух других планетах.

Конечно, слабо представляем себе, как марсиане слушают ее "Муси-пуси" и "Джагу-джагу", но о таких фактах из своей биографии певица говорит абсолютно серьезно.

Источник: 1 Минута

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