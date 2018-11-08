Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 48

З Харкова стартує всеукраїнський тур, що популяризує українську класичну музику

У п'ятницю, 9 листопада, в Будинку Алчевських відбудеться перше концертне виконання «11 етюдів у формі старовинних танців» «українського Моцарта» Віктора Косенка, в реконструйованій оркестровці Леоніда Бильчінського. Цей відроджений твір МАСО «Слобожанський» виконає під керівництвом диригента з Києва Сергія Лихоманенка. За словами організаторів, концертом «Код Косенко» розпочнеться всеукраїнський тур, що популяризує українську класичну музику.

З Харкова стартує всеукраїнський тур, що популяризує українську класичну музику

«З програмою «Код Косенка», що націлена на популяризацію української класичної музики, ми плануємо виступити у всіх великих містах країни. Крім того, до проекту вже виявили інтерес в Італії, Естонії, Азербайджані, - захоплено розповідає один з організаторів проекту і його диригент Сергій Лихоманенко. – Адже Віктор Косенко - один з найцікавіших композиторів XX століття, який створив музичні шедеври світового класу. Стартуємо ми в Харкові, саме тут, 90 років тому, відбулося перше виконання «Героїчної увертюри» - дебютного симфонічного твору цього видатного композитора».

Про Віктора Косенко завідувач його Музеєм-квартирою Володимир Мудрик може говорити годинами: «Композитор-інтелектуал, блискучий піаніст і педагог... Він помер в 42 роки, але залишив після себе цілий ряд чудових, романтичних творів.» Найвідоміший з них - «11 етюдів в формі старовинних танців» був написаний для фортепіано в 1928-1929 роках. Потім в 90-і роки минулого століття інший видатний український музикант Леонід Бильчінський адаптував твір для великого симфонічного оркестру. «Двадцять років партитура зберігалася у його учнів, доки одна з них, Оксана Овдейчук, не принесла її мені - згадує Сергій Лихоманенко. - Ми з колегами-музикантами реконструювали нотний текст, і тепер його зможе виконати МАСО «Слобожанський» в програмі концерту «Код Косенка».

Сергій Лихоманенко зізнається, що любить працювати з творами, які не виконувалися раніше, та й в музичних колах він має репутацію диригента-експериментатора. «Перше виконання - це завжди експеримент. Важливо правильно зрозуміти і передати глядачам творчий задум композитора, а це вимагає тісної творчої взаємодії з автором, а, коли це неможливо, доводиться покладатися виключно на своє «диригентське чуття». Ще на початку своєї музичної кар'єри музикант був вражений роботами українського композитора Миколи Колесси. З тих пір виконання і популяризація української класичної музики, а також пошук і реконструкція її забутих шедеврів, стали «основною лінією» його діяльності як академічного диригента.

Для диригента дуже важливо, що ця робота дістала підтримку художнього керівника МАСО Гаррія Абаджяна, адже з Молодіжним оркестром музиканта пов'язують давні узи творчої співпраці. «З Сергієм Лихоманенком колектив співпрацює з 2012 року і для нього МАСО був першим оркестром в його диригентської кар'єрі, - говорить директор оркестру Олена Єрьоміна. - Та й сам цей твір Косенко відповідає динамічній і креативній атмосфері Молодіжного оркестру. Глибоко національний в своїй основі, він поєднує музику різних стилів - бароко, романтизму і неоромантизму, що звичайно ж, цікаво і оркестрантам, і глядачам». А на думку Сергія Лихоманенка «11 етюдів ...» цікаві ще й тим, що в них в музичній формі зашифроване свого роду музичне послання композитора, звідси і назва концерту - «Код Косенка». Цикл побудований за сюїтним принципом. В основі твору - традиційна сюїта епохи бароко, що складається з старовинних танців - алеманда, куранта, сарабанда і жига. Але автор значно розширює цикл, вводить два гавоти, два менуети, бурре, ригодон, пасакалью. Навіщо він це робить, і чому він розташовує ці танці саме в такий, а не в іншій послідовності, можна зрозуміти тільки послухавши це чудовий твір, «розшифрувавши», таким чином, «Код Косенка». А зробити це можна на його прем'єрному виконанні 09 листопада, в Будинку Алчевських.

А наступний виступ МАСО пройде рівно через тиждень, також в п'ятницю, 16 листопада. Це буде концерт «В мажорі осінь золота», в якому прозвучать твори Шуберта, Бетховена і Брамса. Диригент – Петро Товстуха (Київ). Початок заходів о 19:00.

Адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (колишній БК міліції). Звук живий. Початок - о 19:00.

Довідка: Сергій Лихоманенко - український музикант, диригент, організатор експериментальних оркестрів Eclectic Sound Orchestra і Kiev Grand Classic. Ідейний натхненник створення нових музичних стилів на межі електронного звуку і традиційних інструментів. Здійснює музичні записи з використанням симфонічного оркестру і сучасних інструментів. Член президії Всеукраїнської асоціації джазу, музичний продюсер Київського планетарію. Співпрацював з композиторами Олександром Зографос (США), Габріелем Денаро (Італія), Дмитром Коноваловим (Україна), Євгеном Жаку (Україна), Ельдаром Мансуровим (Азербайджан). З 2013 року постійно співпрацював з Академічним естрадно-симфонічним оркестром України. В якості музичного продюсера брав участь в зйомках українського фільму «Чунгул» і українсько-німецького фільму «Великий бій» . Веде благодійну діяльність з підтримки молодих музикантів, будучи засновником і організатором фестивалю підтримки молодих виконавців «Таланти нації». З 2011 року маестро Лихоманенко активно популяризує українську академічну музику, як в Україні, так і за кордоном.

Косенко Віктор Степанович (24.11.1896 - 03.10.1938) - український композитор, піаніст, педагог, музикант. В історію вітчизняної музики увійшов, як майстер ліричних творів різних жанрів. Характерна особливість творчості В.Косенка - поєднання кращих досягнень європейської музики з національним українським мелосом. Його вокальна, камерна і симфонічна творчість наповнена романтичними інтонаціями слов'янської музики і української народної пісні. Косенко залишив після себе десятки творів, які увійшли в золотий фонд української фортепіанної музики. Одним з найвідоміших творів композитора є «11 етюдів у формі старовинних танців» для фортепіано.

Бильчінський Леонід Антонович (07.01.1924 - 11.07.2011) - звукорежисер, музикант, педагог, засновник української школи звукорежисури. Серед звукозаписів Бильчінського – твори у виконанні співаків Б. Гмирі, Д. Гнатюка, Є. Чавдар, Г. Ціполи; піаністів - Н. Вітте, Е. Ржанова, Р. Лисенка, А. Скрінченка. Бильчінський є автором оркестровок і перекладень творів європейської та світової класики. Його перші цифрові записи на компакт-дисках п'яти симфоній Б. Лятошинського визнані одними з кращих в світі.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 