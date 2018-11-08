З Харкова стартує всеукраїнський тур, що популяризує українську класичну музику

У п'ятницю, 9 листопада, в Будинку Алчевських відбудеться перше концертне виконання «11 етюдів у формі старовинних танців» «українського Моцарта» Віктора Косенка, в реконструйованій оркестровці Леоніда Бильчінського. Цей відроджений твір МАСО «Слобожанський» виконає під керівництвом диригента з Києва Сергія Лихоманенка. За словами організаторів, концертом «Код Косенко» розпочнеться всеукраїнський тур, що популяризує українську класичну музику.

«З програмою «Код Косенка», що націлена на популяризацію української класичної музики, ми плануємо виступити у всіх великих містах країни. Крім того, до проекту вже виявили інтерес в Італії, Естонії, Азербайджані, - захоплено розповідає один з організаторів проекту і його диригент Сергій Лихоманенко. – Адже Віктор Косенко - один з найцікавіших композиторів XX століття, який створив музичні шедеври світового класу. Стартуємо ми в Харкові, саме тут, 90 років тому, відбулося перше виконання «Героїчної увертюри» - дебютного симфонічного твору цього видатного композитора».

Про Віктора Косенко завідувач його Музеєм-квартирою Володимир Мудрик може говорити годинами: «Композитор-інтелектуал, блискучий піаніст і педагог... Він помер в 42 роки, але залишив після себе цілий ряд чудових, романтичних творів.» Найвідоміший з них - «11 етюдів в формі старовинних танців» був написаний для фортепіано в 1928-1929 роках. Потім в 90-і роки минулого століття інший видатний український музикант Леонід Бильчінський адаптував твір для великого симфонічного оркестру. «Двадцять років партитура зберігалася у його учнів, доки одна з них, Оксана Овдейчук, не принесла її мені - згадує Сергій Лихоманенко. - Ми з колегами-музикантами реконструювали нотний текст, і тепер його зможе виконати МАСО «Слобожанський» в програмі концерту «Код Косенка».

Сергій Лихоманенко зізнається, що любить працювати з творами, які не виконувалися раніше, та й в музичних колах він має репутацію диригента-експериментатора. «Перше виконання - це завжди експеримент. Важливо правильно зрозуміти і передати глядачам творчий задум композитора, а це вимагає тісної творчої взаємодії з автором, а, коли це неможливо, доводиться покладатися виключно на своє «диригентське чуття». Ще на початку своєї музичної кар'єри музикант був вражений роботами українського композитора Миколи Колесси. З тих пір виконання і популяризація української класичної музики, а також пошук і реконструкція її забутих шедеврів, стали «основною лінією» його діяльності як академічного диригента.

Для диригента дуже важливо, що ця робота дістала підтримку художнього керівника МАСО Гаррія Абаджяна, адже з Молодіжним оркестром музиканта пов'язують давні узи творчої співпраці. «З Сергієм Лихоманенком колектив співпрацює з 2012 року і для нього МАСО був першим оркестром в його диригентської кар'єрі, - говорить директор оркестру Олена Єрьоміна. - Та й сам цей твір Косенко відповідає динамічній і креативній атмосфері Молодіжного оркестру. Глибоко національний в своїй основі, він поєднує музику різних стилів - бароко, романтизму і неоромантизму, що звичайно ж, цікаво і оркестрантам, і глядачам». А на думку Сергія Лихоманенка «11 етюдів ...» цікаві ще й тим, що в них в музичній формі зашифроване свого роду музичне послання композитора, звідси і назва концерту - «Код Косенка». Цикл побудований за сюїтним принципом. В основі твору - традиційна сюїта епохи бароко, що складається з старовинних танців - алеманда, куранта, сарабанда і жига. Але автор значно розширює цикл, вводить два гавоти, два менуети, бурре, ригодон, пасакалью. Навіщо він це робить, і чому він розташовує ці танці саме в такий, а не в іншій послідовності, можна зрозуміти тільки послухавши це чудовий твір, «розшифрувавши», таким чином, «Код Косенка». А зробити це можна на його прем'єрному виконанні 09 листопада, в Будинку Алчевських.

А наступний виступ МАСО пройде рівно через тиждень, також в п'ятницю, 16 листопада. Це буде концерт «В мажорі осінь золота», в якому прозвучать твори Шуберта, Бетховена і Брамса. Диригент – Петро Товстуха (Київ). Початок заходів о 19:00.

Адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (колишній БК міліції). Звук живий. Початок - о 19:00.

Довідка: Сергій Лихоманенко - український музикант, диригент, організатор експериментальних оркестрів Eclectic Sound Orchestra і Kiev Grand Classic. Ідейний натхненник створення нових музичних стилів на межі електронного звуку і традиційних інструментів. Здійснює музичні записи з використанням симфонічного оркестру і сучасних інструментів. Член президії Всеукраїнської асоціації джазу, музичний продюсер Київського планетарію. Співпрацював з композиторами Олександром Зографос (США), Габріелем Денаро (Італія), Дмитром Коноваловим (Україна), Євгеном Жаку (Україна), Ельдаром Мансуровим (Азербайджан). З 2013 року постійно співпрацював з Академічним естрадно-симфонічним оркестром України. В якості музичного продюсера брав участь в зйомках українського фільму «Чунгул» і українсько-німецького фільму «Великий бій» . Веде благодійну діяльність з підтримки молодих музикантів, будучи засновником і організатором фестивалю підтримки молодих виконавців «Таланти нації». З 2011 року маестро Лихоманенко активно популяризує українську академічну музику, як в Україні, так і за кордоном.

Косенко Віктор Степанович (24.11.1896 - 03.10.1938) - український композитор, піаніст, педагог, музикант. В історію вітчизняної музики увійшов, як майстер ліричних творів різних жанрів. Характерна особливість творчості В.Косенка - поєднання кращих досягнень європейської музики з національним українським мелосом. Його вокальна, камерна і симфонічна творчість наповнена романтичними інтонаціями слов'янської музики і української народної пісні. Косенко залишив після себе десятки творів, які увійшли в золотий фонд української фортепіанної музики. Одним з найвідоміших творів композитора є «11 етюдів у формі старовинних танців» для фортепіано.

Бильчінський Леонід Антонович (07.01.1924 - 11.07.2011) - звукорежисер, музикант, педагог, засновник української школи звукорежисури. Серед звукозаписів Бильчінського – твори у виконанні співаків Б. Гмирі, Д. Гнатюка, Є. Чавдар, Г. Ціполи; піаністів - Н. Вітте, Е. Ржанова, Р. Лисенка, А. Скрінченка. Бильчінський є автором оркестровок і перекладень творів європейської та світової класики. Його перші цифрові записи на компакт-дисках п'яти симфоній Б. Лятошинського визнані одними з кращих в світі.

Новости портала «Весь Харьков»