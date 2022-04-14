З харківського притулку для тварин за годину розібрали 27 собак

Харківський «Центр поводження з тваринами» став тимчасовим будинком для 27 собак породи померанський шпіц.

Як повідомили у притулку, по допомогу до них звернулася власниця розплідника: через обстріл Північної Салтівки її будинок було знищено, тому вона попросила надати притулок для її вихованців, а також, за можливості, знайти собакам хазяїв.

«Власниця хотіля врятувати своїх собак, щоб вони жили у людей, які опікуватимуться ними. У більшості тварин – стандартне руде забарвлення. Усі працівники підприємства підключилися до пошуку нових господарів», – розповіли у притулку.

Нових господарів для усіх 27 шпіців знайшли максимально швидко – протягом години собак розібрали.

Проте у міському Центрі поводження з тваринами утримуються ще 100 кішок та 400 собак, які чекають на новий будинок та дбайливого господаря.

Агентство Телевидения Новости