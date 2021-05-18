За секунду до поцелуя: в Сети обсуждают не очень дружеское фото Горбунова и Кароль

История о том, что между Тиной Кароль и Юрием Горбуновым есть какая-то связь, бытует среди поклонников проекта "Голос страны" уже давно. Еще с тех пор, когда в сеть слили видео, где за кулисами проекта "Голос страны" Тина уселась на колени Юрию и мило с ним заигрывала.

Екатерина Осадчая тогда никак не комментировала происходящее, но было очевидно — дома Горбунова ждал скандал.

Сейчас на одном из фан-аккаунтов Тины Кароль появился снимок, где женатый Горбунов мило смотрит в лицо Тиночке, и они так близки, что, казалось бы, вот вот поцелуются.

Юрий Горбунов и Тина Кароль: было ли между ними что-то?

https://www.instagram.com/p/CPAYg7lLBPf/?utm_medium=copy_link

Напомним, имя Тины Кароль в последние несколько недель на особом слуху. После выступления Владимира Завадюка на воркшопе "Ночь новых идей" 11 мая, когда он заявил о том, что роман Дана и Тины был выдумкой, на артистов набросились обманутые фанаты.

Поклонники обиделись, что Тина Кароль и Дан Балан якобы столько времени их обманывали. Они поверхностно прокомментировали данное заявление. Балан заявил, что никого не обманывал, ведь не говорил о романе.

А Тина легко намекнула на то, что между артистами все же есть дружеская симпатия. Фанаты снова в замешательстве.

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Источник: 1 Минута