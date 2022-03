За участі Imagine Dragons, ДахаБраха, Monatik та інших. 27 березня відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine

27 березня відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

Міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України розпочнеться у неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP.

Ключові меседжі проєкту — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Цей марафон прагне ще більше консолідувати міжнародну спільноту у її спротиві російській експансії. Український народ відчуває і глибоко цінує підтримку, яку надають наші партнери та прості громадяни іноземних держав: від товарів першої необхідності до потужної військової допомоги. Але війна повинна закінчитися якнайшвидше, а для цього необхідно ще більше підтримки для України і тотальний тиск на агресора.

У межах двогодинного ефіру, який ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стрімінгові платформи та соцмережі, — музиканти, митці, громадські активісти, лідери думок, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети виступатимуть за підтримку України. Водночас, до, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

В Україні телемарафон показуватимуть усі телеканали та платформи, що транслюють марафон Єдині новини, серед яких мовники 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Україна, Інтер, Рада, UA: ПЕРШИЙ, додатково — канали ТЕТ, Новий, М1, НТН та К1, а також платформи Київстар ТБ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia.

Для глядачів зі всього світу трансляція буде доступна на YouTube-каналі 1+1 та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International, ICTV Ukraine, Інтер+, Україна 24 тощо.

Ведучі заходу — Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.

Серед запрошених гостей, які попередньо звертатимуться до багатомільйонної аудиторії, — всесвітньовідомі гурти Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, артисти Craig David, переможці Євробачення Сальвадор Собрал та Netta й інші. Також до телемарафону доєднаються українські виконавці, серед яких Даха Браха, Руслана, The Hardkiss, Jamala, Go_A, Monatik, Alyona Alyona та інші.

Крім цього, з нагоди заходу в багатьох містах світу будуть організовані фан-зони для перегляду телемарафону.

Источник: nv.ua

