Заботится как о маленьком ребенке: Настя Каменских показала, чем кормит Потапа по утрам

За последнее время украинский рэпер и продюсер Потап неплохо похудел. Только благодарить нужно певице Насти Каменских, которая взялась за здоровья мужа и вдохновила его своим примером.

Любящая жена Алексея Потапенко уже давно ведет здоровый образ жизни, правильно питается и регулярно занимается спортом. Раньше Каменских сама пыталась похудеть и достигла неплохих результатов. Теперь с помощью Насти преображается и Потап.

Не только успешная артистка, но и настоящая хозяйка. Настя Каменских показала в Instagram Stories, чем кормит Потапа по утрам.

Потап завтракает

Судя по фото, Настя Каменских приготовила на завтрак овсяную кашу с фруктами. Певица заботится о муже, как о маленьком ребенке. Даже яблоко натерла на терке и дала маленькую ложку.

Нужно отметить, что от дуэта "Потап и Настя" остались только песни. Каждый из артистов кардинально изменил свой и репертуар, и внешний вид. Сейчас Потапа только дома можно увидеть в мешковатой одежде. Рэпер сменил старый стиль на деловую одежду – подробно читайте здесь.

Потап и Настя Каменских

Источник: 1 Минута