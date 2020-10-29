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Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются?

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются?

Все герои нашей сегодняшней подборки однажды так или иначе связали свою жизнь с алкоголем.

Михаил Ефремов

Любовь актера к горячительным напиткам известна каждому, причем он и сам этого никогда не скрывал. Все было бы не так печально, если бы его пристрастие не привело к смертельной аварии, виновником которой Михаил стал.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Михаил Ефремов в суде

8 июня, находясь за рулем джипа в нетрезвом состоянии, артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автофурногом Lada. Его водитель Сергей Захаров вскоре скончался от полученных травм.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров

Спустя 3 месяца после этого Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пока он отбывает срок, его адвокаты пытаются обжаловать приговор.

Валентина Легкоступова

Гибель исполнительницы хита «Ягода-малина» 14 августа 2020-го шокировала весь российский шоу-бизнес. В последние годы певица нечасто появлялась на голубых экранах, да и концерты давала изредка.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Валентина Легкоступова

Незадолго до кончины Валентина в третий раз вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Именно в его компании Анетта, дочь Легкоступовой, нашла мать изрядно выпившей в своей квартире, а на ее теле были видны синяки и гематомы. Их происхождение звезда объяснить так и не смогла.

Сначала новоиспеченных супругов положили в наркологическую клинику и лишь спустя сутки Валентину перевели в клиническую больницу — она впала в кому. Так знаменитость и умерла, не приходя в сознание.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Валентина с Юрием Фирсовым

По текущей версии следствия, причиной смерти стали множественные травмы, которые вполне могли появиться в результате избиения исполнительницы мужем.

Александр Домогаров

Пьяные выходки артиста не раз лишали его ролей в театральных спектаклях, а вспыльчивый характер Александра повлиял и на личную жизнь.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Александр Домогаров

Третья жена Домогарова Наталья Громушкина играла в мюзикле Филиппа Киркорова «Чикаго» — актеры до сих пор помнят истерики ревнивого мужа у гримерки супруги. Он то и дело пытался уличить ее в измене, даже пустив в ход кулаки.

Забытая Легкоступова, брошенный Домогаров и лишенный свободы Ефремов — почему артисты спиваются? Домогаров с Громушкиной (слева) и с Александровой (справа)

Следующей «жертвой» Александра после его развода с Громушкиной стала Марина Александрова, которая в итоге сбежала от него, ведь он порой мог поднять на нее руку.

Источник: 1 Минута

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