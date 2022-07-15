Загадочное исчезновение Олега Винника и Таюне: что удалось раскопать про местонахождение повелителя волчиц

24 февраля 2022 году россия вторглась на территорию Украины, разрушив спокойную и размеренную жизнь не только простых людей, но и элиты общества. Даже богатых и знаменитых война застала врасплох. Многие были вынуждены стать беженцами, спасая себя и детей, многие занялись помощью нуждающимся и защитникам, некоторые проявили свою храбрость и вступили в ряды оборонителей своей Родины, но Олег Винник – не в их числе.

Пока множество его коллег активно вели свои страницы в социальных сетях и призывали остальных не молчать, появления повелителя волчиц в онлайне можно пересчитать по пальцам. Последний пост певец сделал еще в апреле, тогда как сейчас уже июль. Его бэк-вокалистка и тайная жена Таюне повторила сценарий знаменитого мужа.

Где скрывается Олег Винник и его жена Таюне

Куда пропал Олег Винник и Таюне

Каких слухов их исчезновение только не породило. Наконец расставить все по местам вызвалась представительница артиста. По ее словам, Олег Винник находится в Германии, куда выехал на лечение, поскольку ему нездоровится. Об этом также говорит тот факт, что еще до войны концерты звезды отменялись именно из-за проблем со здоровьем, которые он не раскрывает.

Стало известно, куда выехали из Украины Олег Винник и Таюне

Кроме больничных дел, главный волк страны посвятил себя помощи ВСУ. Так, силами собственного благотворительного фонда "Вовчиця" Олег закупает и отправляет на передовую автомобили. Разумеется, доставку на позиции осуществляет не он сам, но все остальное делает лично и следит за работой других привлеченных волонтеров.

Поскольку Таюне, пусть и неофициально, но все же считается женой Винника, нет сомнений, что в такой трудный период она находится с ним. Более подробно о проблемах со здоровьем повелителя волчиц узнавайте на нашем YouTube-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута