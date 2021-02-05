Загорелая Леся Никитюк в купальнике прикрылась веревочками и рассекретила, что пишет книгу

Леся Никитюк поразмышляла над тем, что хочет написать свою книгу

"я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события которые происходят со мной последние 5 дней. А название я эту книгу «Кровавый Автограф» Я думаю будет несколько томов", — написала Леся Ивановна Никитюк.

Ведь каждый день Леся Никитюк позирует в одинаковом купальном костюме. Отдыхать она уехала на теплые острова еще неделю назад, но уже успела вернуться. Однако фотографии с курорта до сих пор заполняют ее ленту новостей.

https://www.instagram.com/p/CK4Opl_BYOZ/?igshid=wk15id77inva

Напомним, что недавно публика начала обсуждать то, что Леся Никитюк может стать новой вероятной холостячкой — фанатов очень волнует, что Леся в таком возрасте еще не имеет ни мужа, ни детей. Хотя сама телеведущая, похоже, вовсе не переживает по этому поводу и полностью поглощена в развитие собственной карьеры.

Также добавим, что 33-летняя Леся Никитюк в 2012 году пришла в тревел-шоу «Орел и решка», заменив Жанну Бадоеву. Ее соведущим был Андрей Бедняков.

Леся Никитюк

Спустя два сезона украинская телезвезда объездила более, чем 150 стран мира на разных континентах и ушла из проекта, но снова вернулась в него через пять сезонов. Новой соведущей Леси была Регина Тодоренко.

По словам телеведущей, до этого она летала только в Турцию, которая находится близко, поэтому многочасовой перелет стал для нее непростым испытанием. К слову, Леся Никитюк впервые посетила после Турции Африку, что произвело на нее очень сильное впечатление.

Источник: 1 Минута