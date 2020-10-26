Загорелая Настя в мокрых плавках отдыхает на островах, пока Потап неровно дышит к Тине Кароль

А формы у певицы действительно что надо. Она решила лишний раз продемонстрировать это поклонникам в Инстаграм, и надела раздельный желтый купальник, который еле прикрывает ее интересные места. Настя выложила фото, где она на фоне деревьев и гор стоит в купальнике под душем.

Потап оценил откровение Насти: как он разрешает показывать ей такое на всю страну?

В последнее время Настя Каменских стала больше следить за своими формами. Она занимается спортом, бегает по утрам и перешла на правильную еду. К питанию и регулярным спортивным тренировкам пыталась приобщить и своего супруга Потапа, но тот пока, видимо, не сильно стремится превратить свой округлый живот в привлекательные кубики пресса.

Благодаря спортивным тренировкам внешность Насти Каменских сейчас очень привлекательная. А ее местами пышные формы выглядят аккуратно даже в маленькому купальнике. Также поклонники заметили, что на теле Насти очень хорошо лег загар. Это говорит о том, что у артистки здоровая кожа и правильное питание.

А как вы думаете, идет ли Насте Каменских этот маленький желтый купальник?

Источник: 1 Минута