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Замуж за иностранца: что нужно учесть при оформлении брака

Замуж за иностранца: что нужно учесть при оформлении брака

За последние десять лет в Украине удвоилось количество смешанных браков. Каждый 15-й союз заключается с иностранцем. В 40% случаев украинки создают пары с жителями азиатских стран. EtCetera выяснял, с какимисложностями могут столкнуться наши соотечественники, связывая свою жизнь с иностранцами.

НОВАЯ ЖИЗНЬ. В последнее годы смешанный брак стал распространенным явлением в Украине. Для многих это шанс получить «билет» в новую страну, а заодно и лучшую жизнь.

Но не все украинки готовы уехать на родину супруга. И отнюдь не всем удается «удержаться» за границей. И многие не могут вернуться обратно с детьми, рожденными в таком браке.

Юрий БИЛОУС, адвокат:

Нужно понимать, что в случае расторжения брака, вопросы о судьбах детей решаются международным законодательством. В момент бракосочетания о них не задумываются.

Замуж за иностранца: что нужно учесть при оформлении бракаПО ЗАКОНУ. Как пояснил Юрий Билоус, лучше регистрировать брак с иностранцем в Украине. Даже в том случае, если девушка будет уезжать на постоянное место жительства в страну к мужу-иностранцу. Тогда ее права при разводе будет защищать украинское законодательство.

РЕГИСТРАЦИЯ. Но оформить союз с иностранцем в Украине непросто. Будущий супруг должен быть зарегистрирован в Украине по месту проживания, но обычно иностранцы приезжают в Украину на короткое время и только арендуют квартиры, а о регистрации «забывают».

Второй нюанс касается женихов-иностранцев, которые ранее были женаты. Им нужно иметь при себе документы о расторжении брака или о смерти супруги, или о том, что брак недействителен.

Юрий БИЛОУС, адвокат:

Регистрация в Украине и документы о предыдущих браках – это два обязательных условия для регистрации брака украинки с иностранцем в нашей стране. Такая процедура нужна для того, чтобы потом новый брак не был признан недействительным.

Что НУЖНО УЧИТЫВАТЬ?

Замуж за иностранца: что нужно учесть при оформлении бракаВ брачном договоре желательно прописать:

— все нюансы при возможном разделе имущества;

— с кем останется жить ребенок в случае развода;

— сумму алиментов, которая будет выплачиваться на ребенка.

Права ребенка прописаны в Декларации о защите прав детей и других международных документах. Но при разводе дополнительно нужно прочесть текст конвенции о взыскании алиментов за границей.

Напомним, что правила взаимоотношений с иностранцами регулируются Законом Украины «О международном частном праве».

Источник: http://etcetera.media

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