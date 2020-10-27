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27.10.2020 23:39
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Запеченные баклажаны с курицей: как приготовить самую вкусную закуску в духовке

Запеченные баклажаны с курицей: как приготовить самую вкусную закуску в духовке

Приготовьте такие ингредиенты:
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Соль, черный перец
  • Небольшой лук – 1 шт.
  • Чеснок по вкусу
  • Петрушка
  • Оливковое масло
  • Пармезан
Приготовление (ВИДЕО):

Начните из самих баклажанов. Их нужно очистить от кожуры только с одной стороны. Затем полить оливковым маслом и отправить в духовку на 10 минут (200 ℃).

Сладкий перец нарезать небольшими кубиками.

Куриную грудку также нарезать кубиками. Затем вместе с луком и чесноком измельчить до однородности в блендере. Добавить специи по вкусу, яйцо, сладкий перец и перемешать.

Горячие баклажаны аккуратно разрезать, чтобы получился “карманчик”.

Еще 2-3 зубчика чеснока пропустить через пресс, смешать с растительным маслом и специями. Этой смесью смазать внутри баклажаны, выложить начинку.

Запекать 30-35 минут при 180 ℃. За 5-10 минут до готовности баклажаны посыпать тертым пармезаном. Перед подачей украсить петрушкой.

Запеченные баклажаны с курицей: как приготовить самую вкусную закуску в духовке
Баклажаны в духовке

Источник: 1 Минута

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