Запеченные баклажаны с курицей: как приготовить самую вкусную закуску в духовке
Приготовьте такие ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Куриная грудка – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Соль, черный перец
- Небольшой лук – 1 шт.
- Чеснок по вкусу
- Петрушка
- Оливковое масло
- Пармезан
Приготовление (ВИДЕО):
Начните из самих баклажанов. Их нужно очистить от кожуры только с одной стороны. Затем полить оливковым маслом и отправить в духовку на 10 минут (200 ℃).
Сладкий перец нарезать небольшими кубиками.
Куриную грудку также нарезать кубиками. Затем вместе с луком и чесноком измельчить до однородности в блендере. Добавить специи по вкусу, яйцо, сладкий перец и перемешать.
Горячие баклажаны аккуратно разрезать, чтобы получился “карманчик”.
Еще 2-3 зубчика чеснока пропустить через пресс, смешать с растительным маслом и специями. Этой смесью смазать внутри баклажаны, выложить начинку.
Запекать 30-35 минут при 180 ℃. За 5-10 минут до готовности баклажаны посыпать тертым пармезаном. Перед подачей украсить петрушкой.
Источник: 1 Минута