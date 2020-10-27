Запеченные баклажаны с курицей: как приготовить самую вкусную закуску в духовке

Приготовьте такие ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Куриная грудка – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Соль, черный перец

Небольшой лук – 1 шт.

Чеснок по вкусу

Петрушка

Оливковое масло

Пармезан

Приготовление (ВИДЕО):

Начните из самих баклажанов. Их нужно очистить от кожуры только с одной стороны. Затем полить оливковым маслом и отправить в духовку на 10 минут (200 ℃).

Сладкий перец нарезать небольшими кубиками.

Куриную грудку также нарезать кубиками. Затем вместе с луком и чесноком измельчить до однородности в блендере. Добавить специи по вкусу, яйцо, сладкий перец и перемешать.

Горячие баклажаны аккуратно разрезать, чтобы получился “карманчик”.

Еще 2-3 зубчика чеснока пропустить через пресс, смешать с растительным маслом и специями. Этой смесью смазать внутри баклажаны, выложить начинку.

Запекать 30-35 минут при 180 ℃. За 5-10 минут до готовности баклажаны посыпать тертым пармезаном. Перед подачей украсить петрушкой.

Баклажаны в духовке

Источник: 1 Минута