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Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия (ФОТО)

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия (ФОТО)

Путешествия – самая непредсказуемая вещь на свете, поэтому переворачивая страницу, никогда не знаешь, какие приключения ждут нас дальше

Необычные записные книжки испанского иллюстратора Хосе Наранха стали очень популярны в Инстаграм благодаря тому, что в них можно найти яркие рисунки и каллиграфические записи из путешествий по всему миру.

«Я всегда делал личные заметки вручную, но никогда  не собирался делиться ими с кем-либо еще. Некоторое время спустя я освоил Инстаграм и попробовал публиковать фото своих заметок и блокнотов там», – рассказывает иллюстратор.

Публика восприняла его работы с большим интересом, что побудило Хосе Наранха создавать еще больше записных книжек путешественника во время своих многочисленных поездок.

Также в течение 10 лет он создавал книгу-рукопись с иллюстрациями, идеями, мечтами и небольшими рассказами о разных странах, которое находят отражение в его дорожных блокнотах.

На данный момент свет увидели две его книги-рукописи с иллюстрациями: The Orange Manuscript и El Manuscrito Nautilus.«Мои блокноты включают все: зарисовки, идеи, мечты, описания, бесполезные и полезные данные о странах и многое другое. То, что я не записываю, я стараюсь зарисовать. Поэтому через мои записные книжки можно отправиться в путешествие, не выходя из дома», – рассказывает иллюстратор.

В них вклеиваются местные билеты, почтовые марки или другие любопытные элементы, найденные в определенном месте. Автор всегда соблюдает свое самое важное правило – дорожные блокноты всегда должны создаваться во время путешествия.

Именно так сохраняется свежий приключенческий дух, еще не разбавленный временем. Ручка, фломастеры, карандаши, краски – в ход идут все подручные средстваХосе Наранха отмечает, что в его деле недопустима неискренность, поэтому в его работах можно найти только настоящие элементы и подлинные эмоции, которые не всегда должны нести только радость.

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО

Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия. ФОТО
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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