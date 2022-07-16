“Заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц”: всплыли подробности “дружбы” Киркорова с певицами

Личная жизнь Филиппа Киркорова полна тайн и домыслов, которые не всегда удается скрыть от назойливой публики. Все самое интересное знают те, кто находился в тени звезды.

Так, бывшая домработница поп-короля Люся работала у него более 20 лет и буквально попала в круг его ближайшего окружения, имея возможность собственными глазами и ушами наблюдать за всеми интригами Киркорова. Ни для кого не секрет, что после развода с Аллой Борисовной Пугачевой певец не смог найти ей замену.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Люся такого же мнения. Женщина уверена, что таких как Примадонна в жизни Филиппа больше не будет, поэтому женится он, может быть, разве что на ней:

Шучу. У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки…Зачем ему я?, - высказалась экс-домработница артиста.

Отметим, публика давно уверена, что отцом детей Стоцкой является Киркоров. Трудно не заметить их внешнее сходство, хотя Настя утверждает, что родила их от бывшего мужа.

Киркоров просил Стоцкую и Лорак делать для него странные вещи

А вот с Лорак исполнителя связывает многолетняя дружба и кумовство, ошеломляющие подробности котороых выдал Михаил Шахназаров в эфире программы "Полный абзац". По его словам, Филипп Бедросович унижал своих "подруг":

Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц. Мыть полы. Такие вот новости.

Киркоров просил Стоцкую и Лорак делать для него странные вещи

Никто из участников "любовного треугольника" не прокомментировал эти слухи. А если хотите узнать, кто настоящая мать детей Киркорова, смотрите следующее видео на нашем YouTube-канале:

Источник: 1 Минута