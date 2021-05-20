Застрахованные руки, десятки пластических операций и ссоры с приемным сыном: судьба Сергея Зверева

Конечно, эпатажного модельера и артиста Сергея Зверева, чей образ уже давно и мощно закрепился в шоу-бизнесе наряду с другими легендарными именами. Сегодня Сергей Зверев – артист в широком понимании слова. Он не только создает неповторимые и неожиданные образы звездам отечественного шоу-бизнеса, но и сам является героем светских хроник и скандалов. Вокруг него ходило и ходит много слухов. При чем, и о его личной жизни, и о профессиональной. Сколько операций сделал Сергей Зверев? Сколько романов у него было на самом деле? Кто та таинственная женщина, которая помогла юному и еще никому не известному парикмахеру взобраться на олимп славы? Об этом и не только - смотрите ниже в нашем видео.

Известный российский стилист вырос отнюдь не в столице и не был гламурным ребенком. Сергей - уроженец Иркутска. С самого детства его судьба была непростая - когда мальчику было четыре года, погиб его отец. Именно поэтому примера настоящего мужчины у подрастающего Сережи некоторое время не было.

Через полтора года после смерти мужа мама Сергея вышла замуж за водителя автобуса, и отчим перевез семью в Усть-Каменогорск, что в Казахстане. Вместе с Сергеем в семье подрастал на 2 года старший брат Саша, который скончался в возрасте 29 лет от астмы.

Судьба модельера

Сергей Зверев: до и после операций

Шли годы, а Зверев работал над собой все более упорно. Начиная с 17 лет. Благодаря чему 1996 году он стал обладателем Гран-при во многих странах мира. В этом же году он стал вице-чемпионом Европы, а спустя год – абсолютным чемпионом Европы. В 1998-м Сергей Зверев – чемпион мира по парикмахерскому искусству.

В его руки попадали такие звезды местного шоу-биза, как Борис Моисеев, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ксения Собчак, Людмила Гурченко и многие другие. Особым личным достижением Сергей считает то, что он познакомился с Аллой Борисовной Пугачевой и стал ее личным стилистом.

Больше о секретах Зверева - смотрите в нашем видео.

Источник: 1 Минута