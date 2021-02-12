Завидные холостячки украинского шоу-бизнеса: чье сердце свободно

За подробностями личной жизни звезд украинской эстрады следят миллионы. Успешная карьера, немалое приданое и большие перспективы – у этих знаменитостей есть все, чтобы стать достойной партией.

Однако, судя по всему, не все талантливые украинские красавицы ищут пару и мечтают выйти замуж. OBOZREVATEL собрал самых завидных холостячек в шоу-бизнесе Украины.

Тина Кароль

Народная артистка Украины Тина Кароль активно занимается музыкальной карьерой: выпустила шесть альбомов, работает тренером талант-шоу, также имеет множество отечественных наград. Но никто не знает, что происходит за кулисами в личной жизни звезды. В сети часто ходят слухи, что у Тины есть воздюбленный. В последних интервью украинская дива подчеркивала, что мечтает о дочери, но пока ее сердце свободно.

TAYANNA

Певица TAYANNA имеет сына Даниэля и уже давно рассталась с музыкантом Егором Глебом. Несмотря на это, сердце певицы до сих пор поет о разлуке. Подробности личной жизни звезды всегда оставались тайной, но Татьяна однажды удивила фолловеров откровением об отношениях с экс-продюсером Дмитрием Климашенко. "Наша любовь к музыке переросла в настоящие чувства к друг другу. Мне было восемнадцать лет, а Дмитрий был женат. Его жена Аника относилась к нашему союзу с точки зрения цыганских традиций. Сейчас я понимаю, как ей больно", – написала TAYANNA в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк всегда интриговала фанатов подробностями личной жизни. В недавнем интервью Дмитрию Гордону девушка заявила, что находится в сложных и одновременно близких отношениях с бывшим партнером, которого звезда называла "соседом". Несмотря на это, телеведущая жалуется, что не может найти достойного, с кем могла бы пойти под венец. Она мечтает о детях и счастливом браке.

Злата Огневич

Злата Огневич еще в 2018 заявила о разрыве с бойфрендом, который ревновал ее к работе. Прошлые абьюзивные отношения развили комплексы у певицы. Звезда поделилась предчувствиями, что скоро встретит новую любовь: "Мне снятся сны о новой обуви, а это – к новому парню".

Мария Яремчук

Марии Яремчук приписывают множество романов. Все, кто выступают с девушкой или появляется вместе с ней на публике, – сразу же становятся ее "любовниками". Звезда ни разу не представляла своего бойфренда официально, а в интервью подчеркивала, что ее сердце свободно.

Виктория Смеюха

Яркая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха также одинока. Певица неоднократно признавалась журналистам о готовности идти под венец. Девушка считает, что эта ступенька открывает новые свершения и мотивирует покорять вершины.

В интервью для Слава+ девушка рассказала о проблематичных отношениях: "Сейчас у меня затишье, но перед этим любовь была настоящей. Наши взгляды разошлись. Я хотела создать семью и крепкий брак, а мой избранник думал, что это лишь развлечения".

Источник: OBOZREVATEL

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