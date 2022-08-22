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Зависает и выключается планшет: причины и как их исправить

Техника со временем начинает работать хуже, ввиду своего устаревания. Перестает реагировать на действия, отказывается выполнять поставленные команды и попросту выключается. Но зависнуть может не только старый, но и новый планшет. Но ставить на нем крест не нужно. В этой статье расскажем о причинах зависания таблетов и решении проблемы. 

Зависает и выключается планшет: причины и как их исправить

Почему планшет зависает

Если это произошло впервые, возможно, гаджет перегрелся после выполнения сложной задачи, и ему нужно дать время отдохнуть. Если же зависания и выключения происходят регулярно, существует более веская причина. Все поломки объединяются в две группы: 

  • аппаратные, связанные с комплектующими планшета;
  • программные, возникающие из-за проблем ОС. 

Определить причину можно, если выключить планшет и запустить его после в безопасном режиме. Если все работает нормально, то проблема программного характера. Если зависания продолжаются — поломка заключается в комплектующих. Однако, собираясь купить планшет Самсунг, вы избежите частые поломки, так как изделия этого производителя очень качественные. 

Программные и аппаратные поломки

К программным отклонениям относятся:

  • переполненная внутренняя память устройства: планшет заполнен старыми видео, фото, приложениями, ввиду чего устройство тормозит из-за недостатка свободного места;
  • сбой работы системы: пришло новое обновление ОС, которое некорректно установилось, вызвав помехи в работе;
  • вредоносные программы: пользователь подхватил вирус на сторонних сайтах, скачивая и устанавливая непроверенное ПО;
  • тяжелые приложения и многозадачность: вероятно, планшет не рассчитан на те приложения и их количество, которым его обеспечил владелец. 

Зная причину программных поломок, их можно без труда устранить самостоятельно, но с аппаратными дело обстоит сложнее. Собираясь купить планшет Самсунг, помните, что есть три основных аппаратных проблемы. Это повреждение внутренних элементов, их перегрев или устаревание. Перегреваться планшет может из-за неисправного аккумулятора, а старые модели не смогут работать с новыми приложениями. Конкретную причину может установить только специалист. 

Зависает и выключается планшет: причины и как их исправить

Что делать в случае зависания

Зачастую проблема кроется именно в программном обеспечении, потому пользователь может оказать планшету первую помощь. Для этого:

  • при зависании приложения принудительно отключите его и удалите, попробуйте переустановить;
  • при полном зависании системы попробуйте выключить устройство принудительно, зажав клавишу громкости и блокировки экрана;
  • в крайнем случае воспользуйтесь методом полной перезагрузки, которая обнулит планшет до первоначального состояния, инструкции по его осуществлению есть в руководстве пользователя.

Если вышеуказанные методы не помогают — несите гаджет в сервисный центр. Самостоятельным ремонтом лучше не заниматься. 

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