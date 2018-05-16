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16.05.2018 17:17
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Завтра в Харькове пройдет Парад вышиванок

Завтра в Харькове пройдет Парад вышиванок

17 мая в Харькове  в 16:30 на площади Конституции возле монумента Независимости начнется Шествие вышиванок.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем примут участие около 200 человек.

Харьковчане пешком пройдут от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета.

В 19.00 состоится Парад вышиванок, во время которого около 500 человек пройдут от Майдана Свободы до площади Конституции.

Всего  участие в мероприятиях примут около 700 человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.

Агентство Телевидения Новости

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