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Сегодня 09:41
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Завтрак за 10 минут: картофельные оладьи с мятным йогуртом

Завтрак за 10 минут: картофельные оладьи с мятным йогуртом

Сегодня мы предлагаем вам приготовить хашбрауны – картофельные оладьи, популярные в Северной Америке и Великобритании. По сути, блюдо является аналогом наших дерунов, разница лишь в том, что хашбрауны принято есть на завтрак.
Для хашбраунов:

  • картофель – 3 шт.

  • яйцо – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

Для мятного йогурта:

  • натуральный йогурт – 1 стакан

  • свежая мята – небольшой пучок

  • лимон – долька

  1. Картофель почистить, натереть на крупную терку, отжать жидкость.

  2. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать и сразу выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду.

  3. Жарить на большом огне до золотистого цвета с двух сторон.

  4. Мяту помыть, оборвать листочки, порубить их мелко ножом. Добавить в йогурт, выдавить сок из дольки лимона, перемешать. Подавать к хашбраунам.

Источник: food.obozrevatel.com/

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Темы: кухня

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