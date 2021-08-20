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Земфира заявила, что не хочет заниматься музыкой

Земфира заявила, что не хочет заниматься музыкой

Исполнительница объяснила свою апатию последствиями пандемии коронавирусной инфекции и длительным карантином.

Российская певица Земфира сделала откровенное признание. Она заявила о нежелании заниматься музыкой и выступать. Об этом звезда написала на официальной странице ВКонтакте.

Земфира отметила, что коронавирус принес в ее жизнь темные и непонятные времена.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала певица.

По словам артистки, еще в прошлом году она строила большие планы. Однако дала только два выступления.

Тем не менее, в этом году она выпустила новый музыкальный альбом Ах с четырьмя песнями, но презентовать его так и не смогла.

«Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль», — добавила Земфира.

Несмотря на столь мрачные заявления, певица продолжает писать новую музыку.

Напомним, ранееЗемфира призналась, что не любит соцсети по многим причинам. В частности, из-за того, что они уничтожают дистанцию и подталкивают к обесцениванию чужого мнения.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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