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Згодуй свого колишнього: в США вигадали забаву до Дня закоханих "Плач, тарган"

Згодуй свого колишнього: в США вигадали забаву до Дня закоханих Плач, тарган

В штаті Техас у зоопарку міста Сан-Антоніо до Дня святого Валентина стартувала акція “Плач, тарган”.

Про це повідомляє видання CNN.

Зазначається. що всього за п’ять доларів співробітники зоопарку назвуть таргана іменем вашого колишнього чи колишньої та згодують птахам, рептиліям або ссавцям. Крім цього, за цю суму зоопарк пропонує варіант для годування травоїдних – роль екс-партнера в цьому випадку виконуватимуть салат або качан капусти. Натоміть за $25 доларів ім’ям колишнього коханого назвуть замороженого щура, якого потім з’їсть рептилія.

Згодуй свого колишнього: в США вигадали забаву до Дня закоханих Плач, тарганЗазначається, що за цим процесом можна спостерігати, але для цього не обов’язково перебувати у зоопарку – його співробітники транслюватимуть годування тварин у прямому ефірі на Facebook.

Автори забави наголосили, що таким чином хочуть підтримати розчарованих закоханих у свято кохання, а всі кошти, виручені з акції “Плач, тарган”, підуть на поліпшення умов ягуарів у зоопарку.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: досуг

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