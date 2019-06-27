З'явився додаток, який в один клік роздягне будь-яку жінку

Невідомий програміст створив додаток DeepNude, який "видаляє" одяг з фотографій за допомогою нейромереж. Це дозволяє зробити підроблені, але при цьому досить реалістичні оголені знімки жінок.

Першим про DeepNude розповіло видання Vice.

Журналісти назвали додаток еволюцією ідей DeepFake, тільки вже не в відео, а в фото. При цьому новий алгоритм набагато простіше в освоєнні - фейкове фото можна зробити буквально в декілька кліків.

Додаток запустили 23 червня. Поки він працює тільки на Windows і Linux. Розробник, у якого є профіль в Твіттері, про подальші плани не оголошував. Якщо вірити заповненій біографії в акаунті, то автор DeepNude живе в Естонії.

Додаток працює тільки зі знімками жінок. При спробі використовувати фото з чоловіком виходить непередбачуваний результат. DeepNude працює зі змінним успіхом по зображеннях з повністю одягненими жінками. Нейронна мережа видає найкращий результат зі знімками жінок, на яких не так багато одягу, наприклад в бікіні. Сайт Vice протестував додаток і позитивно відгукнувся про отримані результати.

Источник: prm.ua

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