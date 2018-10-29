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Зима на пороге: животные харьковского зоопарка переезжают в теплые вольеры

Температура постепенно снижается и теплолюбивые животные в харьковском зоопарке начинают прятаться в вольерах. Домики и террариумы для животных начали утеплять еще с лета, рассказывает заместитель директора по зоологической и научной части Карина Детюк. При необходимости заменяли окна и ремонтировали кровли.

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

Комфорт и потребности животных для нас стоят на первом месте, как для тех которые приедут в новый зоопарк так и для оставшихся в зоопарке на период строительных работ. Сейчас с изменением погодных условий наши теплолюбивые питомцы постепенно переходят из летних вольеров в тёплые зимние помещения. Дом птиц, дом хищников, дом слонов, бегемотник, павильон медведей, дом юннатов - они соответствуют всем необходимым требованиям для зимовки животных.

Впрочем, двери в каждом домике, которые будут  разделять теплое помещение с уличным вольером - будут оставаться открытыми. Поэтому животные смогут выходить на прогулку, когда им заблагорассудится, а потом греться в теплом домике.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Продолжительность  прогулки зависит от температурного режима на улице и от массы тела животного. Например, слоны и бегемоты учитывая их внушительную массу тела теряют тепло медленнее и соответственно они могут находиться на улице продолжительное время, а вот обезьянки они мерзнут быстрее поэтому их прогулки не превышают пары часов. 

Впрочем, есть такие животные, которым комфортно в открытых вольерах даже зимой, рассказывает Жанна Сивуха. От непогоды они могут спрятаться в домиках или под навесами с теплыми подстилками из соломы и опилок.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Это такие животные как  гривистые бараны, олени, косули, лошади Пржевальского, еноты, енотовидные собаки, рысь, тигр и даже, казалось бы, африканский лев - любитель жары в теплые зимы предпочитает находиться в открытом вольере, а не заходить в зимнее помещение.

Также в осенне-зимний период рацион животных усиливают, как медведям, которые как раз готовятся к зимнему сну, так и животным, которые много времени находятся на улице. Их кормят чаще, а порции становятся больше. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: зоопарк

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