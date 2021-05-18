Зинаида, Лидия, Аурика – как выглядят сестры Софии Ротару и дружны ли они в жизни?

Благодаря своему таланту и упорству Софию знает много миллионов человек. А мы расскажем о сестрах Ротару, которым на пути к Олимпу шоу бизнеса повезло меньше.

Самой старшей была Зинаида. Сейчас ей 78 лет. Во многом она повлияла на талант Сони. У Зинаиды из-за потери зрения развился абсолютный музыкальный слух. Девочка слушала радиоприемник, легко запоминала песни и самостоятельно выучила русский язык. Вскоре, благодаря Зинаиде, его знали и младшие дети.

Соня была второй по старшинству сестрой. Сейчас ей 72 года.

София Ротару (на фото справа) в возрасте 15 лет

У нее есть ещё двое младших — 70-летняя Лидия и 62-летняя Аурика.

София и Аурика Ротару

Лилия имеет звание народной артистки Украины, а Аурика — заслуженной. Несмотря на раздоры и конфликты между сестрами, они отходчивые, и живут дружно, поддерживая друг друга в сложных ситуациях. А ещё — они невероятно похожи между собой.

Отметим, София Михайловна Ротару — 73-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

Источник: 1 Минута