Знаменитая певица раскрыла причину самоубийства сына

В ее семье случилась трагедия.

Американская знаменитая певица Тина Тернер впервые рассказала, почему ее старший сын покончил с собой, пишет Хроника.инфо

3 июля 2018 года в семье Тины Тернер случилась трагедия — ее 59-летний сын Крейг Рэймонд Тернера застрелился у себя в квартире. Крейг был первенцем певицы, и она очень тяжело переживала утрату.

«Я думаю, Крейг был очень одинок», — призналась артистка. По ее мнению, именно одиночество больше всего угнетало сына. «У меня повсюду его фотографии, и я чувствую, что он где-то в хорошем месте», — добавила она.

По ее словам, у нее в жизни было гораздо больше серьезных проблем, которые ей удалось пережить. Так, у 79-летней легенды рок-н-ролла был инсульт, рак кишечника и почечная недостаточность.

Она поделилась, что ее муж, 63-летний продюсер Эрвин Бах, хотел отдать ей свою почку, но она оказалась против. Певица не хотела рисковать здоровьем супруга, но тот настоял и ей провели операцию по пересадке почки. Пара поженилась в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.

Знаменитость рассказала, что, несмотря на все проблемы в прошлом, она на жизнь не жалуется: «У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с Цюрихским озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда. И я счастливый человек».

Источник: hronika.info

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