Знаменитому хореографу Чапкису – 91 год: история успеха

Знаменитый и прекрасной хореограф Украины празднует свое день рождение.

Григорию Чапкису сегодня 24 февраля 2021 года испилилось 91 год. Он талантливый артист, интересный человек и профессиональный учитель. Те, кто с ним работал и работает, а также тех кого он обучает танцам, благодарны. И думается они расскажут своим детям кто их обучал и с кем им посчастливилось работать.

Григорий Чапкис является народным артистом Украины, лауреатом международных танцевальных конкурсов и обладателем золотых медалей. Четыре раза женат и имеет двоих детей.

Григорий Чапкис прожил и живет интересной и счастливой жизнью. Не каждый артист может похвастать такой насыщенной судьбой и встречами с мировыми известными лидерами. Григорию Чапкису повезло, он работал с талантливыми руководителями и обучался у них мастерству.

Детство и юношество

Грег Чаупеску (Григорий Чапкис) родился в 1930 году недалеко от Кишинева. Ранее это считалась территорией Королевской Румынии.

Детство у будущей знаменитости было трудным, хотя сам Григорий никогда не сетовал на судьбу. Да, молодые годы были трудные, но веселые и интересные.

Мальчик любил танцевать на улице с ребятами. Там же он и заработал свои первые деньги. И эта любовь танцевать определила его дальнейший выбор в жизни.

Как вспоминает Григорий Чапкис, он тогда постоянно хотел кушать. И первый раз одел обувь - сандали когда ему исполнилось 9 лет. А до этого все время ходил босиком.

По окончании Великой Отечественной войны молодого Григория не брали на работу, так как он был неграмотный.

Потом он поступил в железнодорожное училище. Там Григорий в кружке учил танцевать других. После он работал в Киевском областном ансамбле трудовых резервов.

Когда он выступал в Кремле, то Сталин подарил ему часы. Однако мама поменяла их на пенициллин, так как заболел отец.

Григорий Чапкис и Сталин

Творческая карьера Григория Чапкиса

Сперва Григорий был танцором в государственном ансамбле песни и танца. Когда Павел Вирский создавал новый коллектив, то он взял туда Григория основным танцором.

С этим коллективом Григорий объездил 60 стран мира. Сальвадор Дали, Мао Цзэдун и Фидель Кастро - это те руководители, с которыми удалось встретиться Григорию Чапкису.

После шоу "Танцев со звездами" Григорий Чапкис стал еще более популярным и узнаваемым.

Личная жизнь

Она интересная и захватывающая. Григорий Чапкис был женат 4 раза. У него сын и дочь, которые пошли по стопам отца.

В 2020 году Григорий женился на своей избраннице, которой 30 лет. Они счастливы в браке и Григорий рад, что она решилась скрасить остаток его жизни. Пара посещает церковь и часто гуляет в парке.

Источник: 1 Минута