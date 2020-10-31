Знаменитый итальянский пирог 12 ложек: все ингредиенты в одинаковом количестве и пышная выпечка на столе

Достоинство этого пирога в том, что он получается не сухой, а в меру сочный, но не липкий.

Что понадобится

3 яйца;

щепотка соли;

12 ложек муки;

12 ложек;

12 молока;

12 ложек оливкового масла;

1 ч.л. разрыхлителя;

сок с одного лимона.

Как делать

3 яйца интенсивно взбивать с солью в течение 1 минуты. Добавить всего по 12 ложек + разрыхлитель и лимонный сок. Все смешать вручную до однородности. Форму для пирога щедро смазать маслом или маргарином. Выпекать при 180 градусах в течение 30 минут. Готовый пирог остудить прямо в форму, извлечь.

Сверху можно покрыть мягким сливочным сыром, взбитыми сливками, смазать джемом или покрыть глазурью.

Кстати, на следующий день он будет еще вкуснее, но держать надо в холодильнике.

Источник: 1 Минута