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Знаменитый итальянский пирог 12 ложек: все ингредиенты в одинаковом количестве и пышная выпечка на столе

Знаменитый итальянский пирог 12 ложек: все ингредиенты в одинаковом количестве и пышная выпечка на столе

Достоинство этого пирога в том, что он получается не сухой, а в меру сочный, но не липкий.

Что понадобится

  • 3 яйца;
  • щепотка соли;
  • 12 ложек муки;
  • 12 ложек;
  • 12 молока;
  • 12 ложек оливкового масла;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • сок с одного лимона.

Как делать

  1. 3 яйца интенсивно взбивать с солью в течение 1 минуты.
  2. Добавить всего по 12 ложек + разрыхлитель и лимонный сок. Все смешать вручную до однородности.
  3. Форму для пирога щедро смазать маслом или маргарином.
  4. Выпекать при 180 градусах в течение 30 минут.
  5. Готовый пирог остудить прямо в форму, извлечь.

Сверху можно покрыть мягким сливочным сыром, взбитыми сливками, смазать джемом или покрыть глазурью.

Кстати, на следующий день он будет еще вкуснее, но держать надо в холодильнике.

Источник: 1 Минута

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