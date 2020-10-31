Сегодня 20:45
Просмотров: 93
Знаменитый итальянский пирог 12 ложек: все ингредиенты в одинаковом количестве и пышная выпечка на столе
Достоинство этого пирога в том, что он получается не сухой, а в меру сочный, но не липкий.
Что понадобится
- 3 яйца;
- щепотка соли;
- 12 ложек муки;
- 12 ложек;
- 12 молока;
- 12 ложек оливкового масла;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- сок с одного лимона.
Как делать
- 3 яйца интенсивно взбивать с солью в течение 1 минуты.
- Добавить всего по 12 ложек + разрыхлитель и лимонный сок. Все смешать вручную до однородности.
- Форму для пирога щедро смазать маслом или маргарином.
- Выпекать при 180 градусах в течение 30 минут.
- Готовый пирог остудить прямо в форму, извлечь.
Сверху можно покрыть мягким сливочным сыром, взбитыми сливками, смазать джемом или покрыть глазурью.
Кстати, на следующий день он будет еще вкуснее, но держать надо в холодильнике.
Источник: 1 Минута
Загрузка...