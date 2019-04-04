Знаменитый стилист рассказал о модных стрижках весны

Весна — время обновления. Модницам всегда хочется блистать в новых нарядах. О новых трендах в окрашивании и стрижках «рассказал всемирно известный голландский стилист Хууб Эйсинк, которому доверяли свои волосы знаменитые модели, кинозвезды и спортсмены.

По его словам, весной 2019 года модно в цвете волос сочетать теплые и холодные тона.

«Тенденция, которая все еще продолжается, — «балаяж». Сейчас в тренде сочетать теплые и прохладные тона, они смешаны друг с другом. Еще одна модная техника — трафарет. Она позволяет создавать на волосах уникальные цветовые эффекты. Точки, ромбы, полосы… Это очень креативно! Актуален рыжий цвет — точнее, комбинирование нескольких его оттенков. Для блондинок вошел в моду ледяной розовый оттенок. На самом деле он не выразительно розовый. Это более натуральный оттенок прохладного тона в блонде», — отметил стилист.

Хууб Эйсинк добавил, что самая модная женская стрижка сезона – боб.

«Хитом является сейчас стрижка боб. Причем, длина может быть абсолютно разной. Однако лично я предпочитаю боб с коротким затылком, очень плотно градуированный, с длинной челкой. Более длинные челки имеют естественный вид», — говорит стилист.

Он также рассказал, какие стрижки весной-2019 выбирают мужчины.

«Актуальны типичные английские стрижки. Но, если честно, мужчины не так часто следуют тенденциям. Они выбирают стиль, который им подходит. Короткие волосы или длинные — это не имеет особого значения. Важно чувство комфорта. А вот что действительно изменилось, так это то, что мужчины используют больше средств для укладки волос, чем когда-либо прежде. Воски, лаки для волос, гели… Когда-то мужчины приобретали один товар в моих салонах, сегодня они легко покупают два-три», — добавил стилист.

Источник: changeua.com

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