Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:05
Просмотров: 114

Знаменитый стилист рассказал о модных стрижках весны

Знаменитый стилист рассказал о модных стрижках весны

Весна — время обновления. Модницам всегда хочется блистать в новых нарядах. О новых трендах в окрашивании и стрижках «рассказал всемирно известный голландский стилист Хууб Эйсинк, которому доверяли свои волосы знаменитые модели, кинозвезды и спортсмены.

По его словам, весной 2019 года модно в цвете волос сочетать теплые и холодные тона.

«Тенденция, которая все еще продолжается, — «балаяж». Сейчас в тренде сочетать теплые и прохладные тона, они смешаны друг с другом. Еще одна модная техника — трафарет. Она позволяет создавать на волосах уникальные цветовые эффекты. Точки, ромбы, полосы… Это очень креативно! Актуален рыжий цвет — точнее, комбинирование нескольких его оттенков. Для блондинок вошел в моду ледяной розовый оттенок. На самом деле он не выразительно розовый. Это более натуральный оттенок прохладного тона в блонде», — отметил стилист.

стрижка3стрижка4

Хууб Эйсинк добавил, что самая модная женская стрижка сезона – боб.

«Хитом является сейчас стрижка боб. Причем, длина может быть абсолютно разной. Однако лично я предпочитаю боб с коротким затылком, очень плотно градуированный, с длинной челкой. Более длинные челки имеют естественный вид», — говорит стилист.

Он также рассказал, какие стрижки весной-2019 выбирают мужчины.

«Актуальны типичные английские стрижки. Но, если честно, мужчины не так часто следуют тенденциям. Они выбирают стиль, который им подходит. Короткие волосы или длинные — это не имеет особого значения. Важно чувство комфорта. А вот что действительно изменилось, так это то, что мужчины используют больше средств для укладки волос, чем когда-либо прежде. Воски, лаки для волос, гели… Когда-то мужчины приобретали один товар в моих салонах, сегодня они легко покупают два-три», — добавил стилист.

Источник: changeua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дочь Мадонны стала лицом любимого бренда своей мамы
Сегодня 10:28    154
Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам
Сегодня 09:05    463
Сатиновая сексуальность. Стилисты определили самое модное платье весны 2019
27.03.2019 09:27    320
Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019
22.03.2019 13:58    578
Специалисты назвали самый модный аксессуар сезона
20.03.2019 11:14    353
Назван тренд сезона: что носить, чтобы быть самой модной
19.03.2019 09:45    324
Эмили Ратаковски показывает, как создать сексуальный casual образ с брючным костюмом
19.03.2019 09:01    233
Кошка Карла Лагерфельда запускает линию одежды в память о дизайнере
18.03.2019 09:40    192
Тренды окрашивания волос 2019: как подобрать оттенок
13.03.2019 09:41    347
Лайфхак: как привести себя в порядок за полтора часа
11.03.2019 13:46    339
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 