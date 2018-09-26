Зняли кліп на найпопулярнішу українськомовну пісню

Український гурт Kazka представив кліп на пісню "Плакала".

Композиція зібрала понад 48 млн прослуховувань в YouTube, що робить її найпопулярнішим україномовним треком.

За словами учасників гурту, пісня розповідає про дівочу долю, про здатність українок відроджуватися через гіркі сльози та дієвий рецепт "видалення" поганих спогадів.

"Ми хочемо подякувати всім за любов, за ваші відгуки і та підтримку. У цьому відео самі емоції справжніх українських дівчат — таких прекрасних, чуттєвих і сильних. Це відео — ода нашим жінкам і подяка за натхнення, любов і силу", — каже солістка Олександра Зарецька.

Гурт Onuka презентував відео на пісню Strum із нового альбому Mozaїka, який вийшов у березні. Зйомки кліпу проходили на сміттєзвалищі. Колектив прагне привернути увагу до забруднення навколишнього середовища побутовим сміттям.

Источник: http://gazeta.ua

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