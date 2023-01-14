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Знімок з Google-карт розсмішив користувачів мережі

Знімок з Google-карт розсмішив користувачів мережі

Користувач Reddit опублікував на платформі знімок, зроблений для Google-карт, який розсмішив багатьох коментаторів у мережі. Молодий чоловік показав фотографію, на якій зображено дівчину з чотирма ногами.

“Ноги від вух на місцевому пляжі”, – підписав знімок користувач. За його словами, “аномалію” виявили на пляжі. Автор знімку спробував зробити фотографію в 360 градусів для карт Google, проте в результаті вийшов знімок, на якому у дівчини вийшло чотири ноги.

Багато хто також звернув увагу на іншу жінку, яка зображена на знімку так, ніби вона лежить на іншій людині. “А це жахлива третя рука!”, “Жінка лягла на дитину”, “Спочатку я зосередився на жінці посередині, у неї дуже довгі ноги, і під нею хтось є”, – зауважили користувачі. «Загоряю в зоні відчуження Фукусіми», — пожартував у відповідь автор поста.

Джерело: t4.com.ua

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