Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:09
Просмотров: 28

Знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: "Ангелы шалят"

Знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: Ангелы шалят

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже

Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями, сообщает Politeka.net. 

 

Знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: Ангелы шалят

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: красота

Читайте ещё:

Новый тренд: женщины массово меняют разрез глаз
18.06.2020 01:19    628
Эксперт научила делать волшебный самомассаж от целлюлита
17.06.2020 10:01    215
5 оттенков волос, которые идеально подходят женщинам старше 45 лет: примеры на знаменитостях
02.06.2020 09:02    385
Украинская Кардашьян в белье-сеточке прямо на балконе: "Огненная дамочка"
26.05.2020 00:06    1046
Какие вещи должны быть в гардеробе у каждой женщины: назван список
12.05.2020 09:34    344
Как убрать живот без диет и тренировок: полезные советы
08.05.2020 12:50    519
Все говорят о японском маникюре на лето: вот 10 креативных идей сезона
07.05.2020 11:50    498
Одноминутный уход за кожей, которым пользуются знаменитости
06.05.2020 10:12    333
Идеальная кожа в возрасте 50+: секрет эффективной маски для лица в домашних условиях
27.04.2020 10:35    398
4 причины отказаться от «карандаша» в пользу плиссе
23.04.2020 11:23    381
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 