Знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: "Ангелы шалят"

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже

Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями, сообщает Politeka.net.

Источник: gamebet.politeka.net/

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