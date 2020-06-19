Сегодня 00:09
Просмотров: 28
Знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: "Ангелы шалят"
Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже
Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями, сообщает Politeka.net.
Источник: gamebet.politeka.net/
Темы: красота
Загрузка...