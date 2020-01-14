Зооквест воспитывающий любовь к животным: городской зверинец посетил школу для детей с нарушениями слуховой функции

Выходить из каникул надо весело и главное познавательно. Так решили в городском зверинце и вооружившись всем необходимым для зооквеста отправились в специальную школу №5 для детей с нарушениями слуховой функции. Там их ждали, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха - четыре команды с креативными названиями «Чемпионы», «Улыбка», «Корова» и «Радуга»

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

І на учнів чекали традиційні 5 постів: Хто швидший, Запам’ятайка, Хто де живе, Хто зайвий, Де чиї дітки. Спеціально програму і завдання ми не адаптували, єдина відмінність – на кожному пості буди присутні вчителі, викладачі як сурдоперекладачі. Відповідно, час на виконання тих чи інших завдань ми дещо збільшили. Діти виявилися дуже творчими і активними.

Подобные мероприятия признаются в учебном заведении очень нужны, ведь они способствуют формированию бережного отношения к природе и прививают любовь к пушистикам.

Елена Мельник, директор КЗ «Харьковская специальная школа №5»

Це важливо не тільки для наших учнів, а взагалі для дітей. Оскільки виховання любові до тварин – це взагалі дуже важливо.

Кроме того, благодаря биологическому квесту дети узнали много полезной информации о животных.

Алина, ученица КЗ «Харьковская специальная школа №5»

Було дуже цікаво поринути в багатий внутрішній світ тварин, дізнатися, де вони живуть, яку їжу люблять.

В честной борьбе победила команда школьников под названием «Корова». Кроме полученных зоознаний, все ученики получили памятные подарки от городского зверинца.

Агентство Телевидения Новости