Зоомороженое и водные процедуры: как животные в Экопарке спасаются от жары

Жаркая солнечная погода для владельцев густого меха - то еще испытание. Поэтому, чтобы облегчить жизнь животных сотрудники Экопарка устраивают им и холодные души, и освежающие бассейны прямо в вольерах, и даже кормят неким зоомороженым. Лакомством угощают исходя из индивидуальных гастрономических предпочтений каждого. Фруктовое и ягодное - для приматов, а лед с мясом и рыбой - хищникам. В создании зоомороженого участвуют юннаты Экопарка. Эта группа дошкольников наполняет пластиковые бутылки фруктами и овощами, которые затем зальют водой и отправят в холодильник.

В свои бутылки мы наполняем кусочками фруктов и овощей. Как вы думаете, кого мы сможем потом этим угостить? Медведей и сегодня ещё пойдем с вами к обезьянам.

Когда зоомороженое хорошенько замерзнет - на бутылках делают надрез или вовсе снимают и помещают в вольеры к животным.

Юлия Набойченко, руководитель лагеря

Такой способ обогащения среды животных когда мы не только ходим, смотрим, заходим в вольеры, но они ещё имеют возможность что-то для них сделать своими руками - это очень интересно в плане трудового воспитания и конечно же после того как они знают как делалось это мороженое, из чего, какой сложный путь это. И потом наблюдать за тем как животные себя ведут, как они его кушают, как ломают - очень для них составляет большой интерес.

Зоомороженым чаще всего кормят обезьян, медведей, енотов и всех хищных кошек, рассказывает начальник сектора хищников Алексей Календовский.

Алексей Календовский, нач. сектора хищников "Фельдман Экопарк"

Мороженое даём раз в день, а полив устраиваем два раза в день - это до обеда и сразу после обеда, после того как они поедят. Ну как, хищники радуются, конечно, им очень приятно, им же скучно жарко. Ну, каждому по-разному, это как курица, так и может быть куриные сердечки, насколько фантазии хватит и кому какое подходит больше.

После кормления животных мороженым дети отправляются мыть шпороносных черепах. Хотя этот вид жару переносит нормально, на панцире и в складках кожи у них накапливается грязь, которая приносит им определенный дискомфорт. Поэтому купание для них некий способ охлаждения и релакса одновременно, рассказывают специалисты.

Моем, моем хорошенько.

В некоторых вольерах есть даже специальные системы гидроохлаждения, представляют они собой шланги с многочисленными маленькими отверстиями, через которые под большим давлением распыляется холодная вода. Этот вид охлаждения всего по душе медведям, гиенам и почти всем хищным котикам. А для приматов, говорят в Экопарк - это еще и своеобразная игрушка. Или как альтернативный способ охлаждения - полив струей прохладной воды из-под шланга. Самка тапира Далма, с удовольствием принимает освежающий душ несколько раз в день.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

Для охлаждения предусмотрены бассейны наполненные водой, поилки, обязательно чтобы у животных был доступ к воде. Часто поилки находятся не в самих вольерах, а в домиках, где живут животные, чтобы вода не перегревалась и дольше оставалась свежей.

По словам Алексея Костюченко, бассейны есть почти в каждом вольере, воду в них полностью заменяют не реже одного раза в неделю.

Агентство Телевидения Новости