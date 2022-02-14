Звериная любовь: в зоопарке рассказали о своих подопечных парочках

Валентинки, магниты и тематические открытки для родных и, конечно, своих домашних любимцев. К популярному празднику Влюбленных в зоопарке провели ряд мастер-классов для всех посетителей, показывали, как из цветной бумаги создать хорошую поздравительную открытку ко Дню Святого Валентина.

Маргарита

Я сделала валентинку для своего котика, его зовут Дымок, ему два года.

Показали также выходными, как и чем кормят красавицу — бегемотиху Степаниду и влюбленные парочки величественных львов. Своими глазами посетители имели возможность, говорит Елизавета Ткачева, видеть не только, как пушистые едят, но и как относятся друг к другу. Взять хотя бы хищную семью черт Сникерса и Симу. Их в зверинце считают едва ли не самой милой парой — они, по словам Елизаветы, пример нежности и заботы, потому что постоянно вылизывают друг друга и даже спят, обнявшись.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

У наших левів Річарда і Кіри, та Лаврика з Налою справжній матріархат. Чоловіки у левових сім’ях – спокійні та товариські, а от жінки – можуть показати хто у домі господар. Ще однією потішною парою є орангутани Флора і Жора, ця парочка дуже любить тактильно виявляти свої почуття та ніжно доглядати один одного. І звичайно, головною парою цієї зими стали верблюди Наташа і Саша, які примножили своє кохання та подарували на радість усім нам — чудового малюка.

А вот символы верности белые волки Стали и Сара – часто показательно заиграют друг к другу. Любят вместе играть, иногда даже кусаться, впрочем, не больно, потому что это с любовью.





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