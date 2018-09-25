Звезд сериала "Школа" проверили на знание школьной программы

Юбилейный 25-й Форум издателей, заверившийся во Львове в воскресенье, принял более тысячи гостей (писатели, дипломаты, актеры и прочие VIP-персоны, включая министров и президента) и свыше ста издательств.

Пожалуй, самым популярным среди людей событием Форума стала Книжная ярмарка, которую по предварительным подсчетам посетили более 50 тысяч человек. Издатели привезли сюда 250 тонн книг - примерно миллион экземпляров различных изданий!

Больше всего было посетителей на презентации книги "Щоденник Лоли". По сути, это приквел нашумевшего сериала, второй сезон которого сейчас идет на канале "1+1".

- После выхода сериала мы поняли, насколько тема подростковых проблем востребована, - говорит руководитель маркетинговых коммуникаций группы "1+1", совладелец издательства #книголав Светлана Павелецкая. - И решили, что книга сможет в легкой форме продолжить рассказывать о том, чем живут современные школьники, и позволит им почувствовать, что все происходящее с ними - это нормально, и они не одиноки в своих проблемах.

Поддержали презентацию книги и юные актеры, исполнившие главные роли в "Школе": Лиза Василенко (именно она играет в сериале Лолу), Александр Петренко (Паша), Анна Тринчер (Ната) и Богдан Осадчук (Тоха). На встречу с ними пришли около 4 тысяч детей!

Богдан и Аня - пара, поэтому и наш тест проходили вместе. Фото: Пресс-служба "1+1" Литературный тест

Раз уж мы встретились с героями сериала "Школа" на книжном форуме, то почему бы не поговорить о литературе? И заодно освежить в памяти ребят школьную программу.

Первыми на наш экзамен пришли Аня Тринчер и Богдан Осадчук. Они сразу заявили, что так как они пара, то и на наши вопросы будут отвечать вместе. Ну что ж, поехали!

1. Назовите фамилию семьи из произведения Нечуй-Левицкого, члены которой из-за дерева груши чуть не поубивали друг друга?

Аня: - Кайдаши!

Богдан: - Точно! "Кайдашева семья"!

"КП": - Правильно!

2. "Носатый" писатель из Украины, который творил на русском языке?

Богдан: - Недостаточно информации.

Аня: - Подсказку в студию!

"КП": - Его произведения:

"Тарас Бульба", "Мертвые души"…

Аня: - Ой! Мы же читали…

Богдан:- Крутится в голове - и не могу вспомнить.

"КП": - Есть еще такой напиток: "…-моголь!"

Аня: - А! Гоголь!

Богдан: - Точно! Как мы могли забыть?! (Держится за голову.)

3. Роман Льва Толстого об изменнице, который в этом году исключили из школьной программы в Украине?

Аня: - Ну, если исключили, то, может, мы и не читали?!

Богдан: - Зачем вообще про изменниц книги пишут? (Смеется.)

""КП": - Даем подсказку. Этот роман начинается словами: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

(Оба, глядя друг на друга и держась за руки, пожимают плечами.)

"КП": - Тогда получайте спойлер: в конце главная героиня бросилась под поезд.

Оба: - Анна Каренина!

"КП": - Ну наконец-то! (Смеемся все.)

4. Два украинских классика литературы, которых называют основоположниками современного украинского языка?

Аня: По-моему, один из них Иван Котляревский.

"КП": - Правильно. А второй?

Богдан: - Может, Шева?

""КП":- В смысле?

Богдан:: - Тарас Шевченко!

"КП":- Правильно!

5. Вопрос из внеклассного чтения. Роман Джерома Сэлинджера, написанный от имени 16-летнего юноши-ученика по имени Холдэн?

(Оба пожимают плечами.)

"КП": - "Над пропастью…"?

Оба: -…Во ржи!

Аня: - Я даже начинала читать эту книгу, но что-то не пошло.

"КП": - Советуем почитать! Замечательная книга!

Фото: Оскар Янсонс

"Экзамен" с Сашей Петренко был не так интересен: на первые четыре вопроса он ответил сразу. А вот на пятый - только после подсказки. И честно признался: "К сожалению, не читал". Но пообещал прочитать.

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Мы попросили актеров сериала "Школа" рассказать о последних книгах, которые их "перепахали". И вот какой бук-лист получили:

1. Лиза Василенко - "13 причин почему" Джея Эшера.

2. Аня Тринчер - "Цифровая крепость" Дэна Брауна.

3. Саша Петренко - "Джерело" Айн Рэнд.

4. Богдан Осадчук - "Моя жизнь в искусстве" Константина Станиславского.

Источник: http://showbiz.siteua.org

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