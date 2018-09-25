Звезд сериала "Школа" проверили на знание школьной программы
Юбилейный 25-й Форум издателей, заверившийся во Львове в воскресенье, принял более тысячи гостей (писатели, дипломаты, актеры и прочие VIP-персоны, включая министров и президента) и свыше ста издательств.
Пожалуй, самым популярным среди людей событием Форума стала Книжная ярмарка, которую по предварительным подсчетам посетили более 50 тысяч человек. Издатели привезли сюда 250 тонн книг - примерно миллион экземпляров различных изданий!
Больше всего было посетителей на презентации книги "Щоденник Лоли". По сути, это приквел нашумевшего сериала, второй сезон которого сейчас идет на канале "1+1".
- После выхода сериала мы поняли, насколько тема подростковых проблем востребована, - говорит руководитель маркетинговых коммуникаций группы "1+1", совладелец издательства #книголав Светлана Павелецкая. - И решили, что книга сможет в легкой форме продолжить рассказывать о том, чем живут современные школьники, и позволит им почувствовать, что все происходящее с ними - это нормально, и они не одиноки в своих проблемах.
Поддержали презентацию книги и юные актеры, исполнившие главные роли в "Школе": Лиза Василенко (именно она играет в сериале Лолу), Александр Петренко (Паша), Анна Тринчер (Ната) и Богдан Осадчук (Тоха). На встречу с ними пришли около 4 тысяч детей!
Богдан и Аня - пара, поэтому и наш тест проходили вместе. Фото: Пресс-служба "1+1" Литературный тест
Раз уж мы встретились с героями сериала "Школа" на книжном форуме, то почему бы не поговорить о литературе? И заодно освежить в памяти ребят школьную программу.
Первыми на наш экзамен пришли Аня Тринчер и Богдан Осадчук. Они сразу заявили, что так как они пара, то и на наши вопросы будут отвечать вместе. Ну что ж, поехали!
1. Назовите фамилию семьи из произведения Нечуй-Левицкого, члены которой из-за дерева груши чуть не поубивали друг друга?
Аня: - Кайдаши!
Богдан: - Точно! "Кайдашева семья"!
"КП": - Правильно!
2. "Носатый" писатель из Украины, который творил на русском языке?
Богдан: - Недостаточно информации.
Аня: - Подсказку в студию!
"КП": - Его произведения:
"Тарас Бульба", "Мертвые души"…
Аня: - Ой! Мы же читали…
Богдан:- Крутится в голове - и не могу вспомнить.
"КП": - Есть еще такой напиток: "…-моголь!"
Аня: - А! Гоголь!
Богдан: - Точно! Как мы могли забыть?! (Держится за голову.)
3. Роман Льва Толстого об изменнице, который в этом году исключили из школьной программы в Украине?
Аня: - Ну, если исключили, то, может, мы и не читали?!
Богдан: - Зачем вообще про изменниц книги пишут? (Смеется.)
""КП": - Даем подсказку. Этот роман начинается словами: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".
(Оба, глядя друг на друга и держась за руки, пожимают плечами.)
"КП": - Тогда получайте спойлер: в конце главная героиня бросилась под поезд.
Оба: - Анна Каренина!
"КП": - Ну наконец-то! (Смеемся все.)
4. Два украинских классика литературы, которых называют основоположниками современного украинского языка?
Аня: По-моему, один из них Иван Котляревский.
"КП": - Правильно. А второй?
Богдан: - Может, Шева?
""КП":- В смысле?
Богдан:: - Тарас Шевченко!
"КП":- Правильно!
5. Вопрос из внеклассного чтения. Роман Джерома Сэлинджера, написанный от имени 16-летнего юноши-ученика по имени Холдэн?
(Оба пожимают плечами.)
"КП": - "Над пропастью…"?
Оба: -…Во ржи!
Аня: - Я даже начинала читать эту книгу, но что-то не пошло.
"КП": - Советуем почитать! Замечательная книга!
Фото: Оскар Янсонс
"Экзамен" с Сашей Петренко был не так интересен: на первые четыре вопроса он ответил сразу. А вот на пятый - только после подсказки. И честно признался: "К сожалению, не читал". Но пообещал прочитать.
Рекомендуют прочитать Любимые книги "школьников"
Мы попросили актеров сериала "Школа" рассказать о последних книгах, которые их "перепахали". И вот какой бук-лист получили:
1. Лиза Василенко - "13 причин почему" Джея Эшера.
2. Аня Тринчер - "Цифровая крепость" Дэна Брауна.
3. Саша Петренко - "Джерело" Айн Рэнд.
4. Богдан Осадчук - "Моя жизнь в искусстве" Константина Станиславского.
Источник: http://showbiz.siteua.org