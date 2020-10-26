Звезда «Квартала 95» Елена Кравец овладела важным умением политика: пошла по стопам Зеленского

Со стартом предвыборной гонки на пост мэра Киева начали ходить слухи о том, что героиня нашей сегодняшней статьи собирается претендовать на эту должность.

Учитывая, что нынешним президентом Украины стал ее друг и коллега по сцене, в это вполне можно поверить, поэтому юмористка решила сама расставить все точки над і в новом выпуске «Женского квартала».

Кравец и Зеленский на сцене «Вечернего квартала»

Разумеется, в собственном монологе Кравец просто не могла не поговорить о своих политических амбициях. Вот что она сказала на этот счет:

«Я, честно говоря, не планировала, но когда вот это все услышала, задумалась. Немножко появились сомнения. Начала думать: если не идти, то почему, а если идти, то в чем», — пошутила звезда.

Елена Кравец выступает со своим монологом о политической карьере

Дальше Елена элегантно ушла от ответа:

«Чтобы избежать всех недомолвок, я окончательно и бесповоротно хочу заявить по поводу своего мэрства. Возможно, кому-то этого и хотелось бы, но нет… Нет ничего невозможного для женщины, которая еще не решила».

В завершении темы Кравец подметила, что на самом деле могла бы стать хорошим политиком, учитывая ее умение хорошо уходить от конкретных ответов. К тому же, как истинная женщина, она не сможет нормально работать в мэрии, зная, что в соседнем здании находится ЦУМ.

Елена Кравец

Стоит отметить, что с уходом Зеленского в президентство, кварталовцы не перестали шутить над действующей властью.

При этом новые шутки не дискредитируют самого Владимира Александровича, как было с его предшественниками, а скорее смеются над сложившейся ситуацией.

Источник: 1 Минута