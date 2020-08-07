Звезда Квартала 95 Пикалов переболел COVID-19

Артист дал откровенное интервью, в котором озвучил свое отношение к политике и признался, что перенес коронавирус.

Участник студии Квартала 95 Александр Пикалов переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью для канала Зе Интервьюер.

По словам 44-летнего артиста, он неделю провел в Алескандровской больнице в Киеве с коронавирусом. Пикалов отметил, что чувствовал себя так, как будто его сбила машина.

Комик сравнил болезнь с ситуацией, когда его на мотоцикле сбил автомобиль. "Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - отметил Пикалов. С его слов, он перенес классическую форму COVID-19 с температурой 37,5 градуса.

Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.

Также в интервью Пикалов рассказал, как относится к политике. Артист назвал себя анархистом и слишком радикальным для понимания украинской политики. Шоумен подчеркнул, что не смог бы сидеть рядом с "некоторыми кретинами" и добавил, что "его бы рвало".

Источник: korrespondent.net/

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