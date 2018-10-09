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Звезда мирового рока Кен Хенсли считает себя скучным человеком

Звезда мирового рока Кен Хенсли считает себя скучным человеком

Именно так сказал о себе лидер группы «URIAH HEEP» на концерте в Харькове.

На самом деле музыкант - звезда британской рок-музыки имел в виду, что безумия молодости для него - позади, и все свое свободное время он посвящает творчеству; ни кино, ни книги, ни наркотики и алкоголь его не интересуют. На концерте, в паузе между песнями, Хенсли признался, что в его бутылочке, с которой он регулярно отпивает во время концерта - чай с лимоном и медом.

Пообещав ответить на любые вопросы слушателей, в том числе и о сексе, наркотиках и рок-н-ролл, певец рассказал, что он нашел свою любовь, но это заняло очень много времени, поскольку ему пришлось понять, что в любви очень важно отдавать, а не только брать. Что касается его песен, в том числе и знаменитых, то сюжет в них в основном вымышленный: это просто его фантазия на тему.

В эксклюзивном интервью «Слободском края» Хенсли признался, что его зрители (а музыкант выступает уже почти 60 лет) стали с возрастом спокойнее и сдержаннее: сейчас они не с таким энтузиазмом кричите, не выскакивают на сцену, после концерта идут домой, как и он, а не устраивают гуляния. «Связь между музыкой и аудиторией остался прежним, разве что все повзрослели. Но отдача во время концерта - как и раньше. Я себя не готовлю к чему конкретно, но я всегда к нему готов. А что происходит во время концерта - то происходит ... ».

Звезда мирового рока Кен Хенсли считает себя скучным человеком

Что касается Украины, то, как отмечает музыкант, очень теплая и позитивная публика, огромная отдача от аудитории на концертах. «Мне не нужно ничего экстраординарного, я просто выхожу и могу быть собой, и эта аудитория принимает меня таким, какой я есть».

Источник: slk.kh.ua

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