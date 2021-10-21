Звезда “Танцев со звездами” попала в аварию: фото с места ДТП

К счастью, авария обошлась без жертв и пострадавших, однако машина требует ремонта.

О неприятном инциденте Гвоздева сообщила у себя в Инстаграме. Ситуация произошла в Киеве 20 октября.

Сообщается, что ДТП произошла в то время, когда Илона Гвоздева стояла на светофоре. Автомобиль, который стоял сзади, не соблюдал дистанцию и въехал в задний бампер артистки.

Фото и видео она записывала просто с места событий. Звезда призналась, что первые 5 минут после того, как в нее врезалось авто, очень нервничала.

Победительница "Танцев со звездами" отметила, что она пришла в себя и отошла от нервов, когда осознала, что у ее машины не очень значительные повреждения, а в ДТП никто не пострадал.

"Я отделалась царапинами, а у него полный капот",

— рассказала знаменитость.

[caption id="attachment_203523" align="aligncenter" width="338"] Последствия аварии с Илоной Гвоздевой 20 октября[/caption]

Хореограф призвала своих фолловеров быть бдительными на дорогах, и не "прижиматься" к другим автомобилям, особенно на перекрестках и светофорах.

Напомним, Илона Гвоздева принимала участие в "Танцах со звездами" последний раз в 2020 году. Тогда она вышла на паркет беременной — на 9 месяце. Пара первой покинула шоу.

[caption id="attachment_188593" align="aligncenter" width="600"] Илона Гвоздева[/caption]

Сейчас, в новом сезоне "Танцев со звездами" Илону пригласили уже в кресло судьи как судью-джокера. За проектом Гвоздева следит и всегда высказывает свои комментарии.

Источник: 1 Минута